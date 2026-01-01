淡水男酒駕 撞死清潔隊員肇逃

跨年狂歡釀悲劇！24歲嚴姓男子1日清晨酒後駕車行經新北市淡水區中正路與真理街口，高速衝撞57歲毛姓男子騎乘的機車，毛男傷重不治。嚴男肇事後逃逸，於1日下午2時許到案，經抽血換算酒精濃度達每公升0.29毫克，詢後被依公共危險、過失致死及肇事逃逸等罪嫌，移送士林地檢署偵辦。

警方指出，事故發生於昨清晨5時許，毛男騎車機車正停等紅燈，突遭後方白色汽車高速追撞，毛男當場倒臥路面、失去意識，機車嚴重損毀，現場僅見散落零件。救護人員獲報趕抵，緊急將毛男送往淡水馬偕醫院搶救，仍於昨上午6時45分宣告不治。

廣告 廣告

肇事後，白色轎車未停車查看即加速逃離，警方封鎖現場採證，並調閱沿線監視器畫面，最終於新民街某社區地下停車場內，發現車頭嚴重凹陷的白色轎車，隨即通知44歲杜姓女車主說明。

警方查出，肇事駕駛為車主之子嚴男。他肇逃返家棄車，再搭車到桃園機場，疑想離境，但未帶護照，加上親友策動下投案。嚴男抽血酒測值換算為0.29毫克，毒品初篩為陰性。

此外，嚴男當時車上還搭載19歲弟弟及19歲陳姓男友人，2人已先後到案說明。警方表示，2名乘客明知駕駛酒駕仍同車，已依《道路交通管理處罰條例》第35條第8項規定製單舉發。

據了解，死者毛男任職北市中山區清潔隊，案發時正騎車要去上班，不幸遇死劫。杜姓女車主則供稱，案發前1日嚴男開車外出找朋友跨年，未料釀成悲劇。