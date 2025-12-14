淡水異國料理必吃 一秒走進瑞士山中小屋 品嚐歐洲道地風味

淡水特色美食推薦：在地人也激推的異國料理名單（圖/Medick Marketing Ltd.提供）

美食中心/綜合報導

走進新北淡水，靠近淡江大橋的河畔，一間溫暖的瑞士小屋Alphütte餐廳就在那，進到內部就看到山中的小屋，空氣中散發著天然木質香氣，這裡也是許多歐洲旅客在台灣尋找「家鄉風味」的口袋名單。餐廳創辦人老丹，他來自瑞士，十多年前因公來台，後選擇定居台灣，意外在淡水展開新的人生篇章，並走上一條截然不同的職人之路。

他說：「Alphütte 在德文是山中小屋的意思，對我來說，那是家的記憶。」

在台灣他非常懷念母親的瑞士家常菜，也開始研究傳統歐洲肉品製作技藝，從香腸、培根、風乾肉品，逐步鑽研出正統歐洲風味。這份對家鄉的想念，也成為瑞士小屋 Alphütte的靈魂。

淡水聚餐首選餐廳，連在地人都常回訪（圖/Medick Marketing Ltd.提供）

正宗瑞士料理與手工肉品 成就新北歐洲料理代表

瑞士小屋 Alphütte於 2020 年成立，初期為一座手工肉品工坊，專精於製作正宗歐洲香腸、火腿與培根等產品，強調天然製程，不含人工香料，並用天然櫸木煙，不用化工煙燻液，確保風味純粹與食品安全，堅持每一道程序，光培根製程就需要十道工序。他說：「我們希望呈現的是正宗歐式傳統美食，而不是科技速成的版本。」

2023 年，餐廳實體空間正式開幕，選址於淡水河畔，讓用餐體驗更貼近自然。同時更從瑞士原裝進口高品質起士，包括自有品牌的Cheese Fondue “瑞士小屋起士火鍋” ，這也成為瑞士小屋Alphütte的招牌菜，其他更有瑞士國菜 Rösti “薯絲煎餅” 、紅酒燉牛肉、德國燒烤香腸…. 餐廳所使用的起士皆是來自由瑞士百年家族企業 Margot Fromages 冷藏空運來台。

在地人私藏的新北歐式料理餐廳，美味不輸本地（圖/Medick Marketing Ltd.提供）

連外國人都在找的餐廳：在淡水享受瑞士及歐洲美食餐廳的款待

瑞士小屋 Alphütte不僅是一間餐廳，更像是老丹心中第二個家。他會用有限的外國腔國語與每位客人互動，這裡也有來自歐美、韓國、日本… 的客人，曾有來自德國的顧客曾表示：「這裡的德國香腸，比我在家鄉吃到的還美味。」

除了美食，餐廳環境也格外用心設計，小木屋的溫馨風格，樑上還掛著來自瑞士的真正牛鈴。

除了餐廳，《瑞士小屋 Alphütte》也提供歐洲肉品批發（圖/Medick Marketing Ltd.提供）

走出山中小屋的味道：起士火鍋商品化、瑞士進口啤酒讓你感受不同風味

瑞士小屋 Alphütte近年來成為不少饕客與外籍旅客推薦的新北異國料理必吃地點，未來也計劃將瑞士招牌菜品推向商品化市場，推出「加熱即食」的瑞士起士火鍋，與大型通路合作販售，讓更多人能在家複製這份溫暖風味。

他相信，隨著未來淡江大橋開通，交通更便利，瑞士小屋Alphütte將滿足更多人士不必出國就可享受瑞士與歐洲美食文化。而在這間「最貼近海平面的瑞士小屋Alphütte」裡，美食、記憶與文化，也將繼續醞釀發酵。

想多了解《瑞士小屋 Alphütte》？以下是常見的幾個問題

Q1. 《瑞士小屋 Alphütte》有提供哪些特色餐點？

我們主打瑞士起士火鍋，使用瑞士原裝進口的百年家族起士，搭配自製歐洲香腸、火腿、培根等肉品。另有維也納豬排、超美味烤豬腳(需預訂) 、薯絲煎餅與自釀生啤酒，也供應無酒精甜啤酒，是不少人推薦的新北歐洲料理私房名單。

Q2. 餐廳在哪裡？交通方便嗎？

餐廳位於新北市淡水區過紅毛城， 距離淡水捷運站約 10 分鐘車程。可搭乘公車”油車口站”下車，或計程車抵達。隨著淡江大橋即將通車，中南部旅客前來也將更為便利。

Q3. 可以攜帶寵物一起用餐嗎？

非常抱歉，因為怕毛髮飛散，所以無法開放寵物進入。

Q4. 是否可以購買餐廳內的起司或香腸產品？

可以！我們設有零售區，提供多款瑞士起士、肉品與香腸等商品，現場選購後可帶回家，也提供宅配服務。適合家庭聚餐、露營或年節送禮。若你在找歐洲肉類批發供應來源，也可與我們聯繫洽詢。

《瑞士小屋 Alphütte》

地址：新北市淡水區中正路一段37號

連絡電話：02-2805-0803

官方網站：https://rink.cc/q87j7

官方FB：https://rink.cc/421cc

官方IG：https://rink.cc/f0412

Google地圖：https://rink.cc/vsw17

（最新資訊請以商家公告為準）