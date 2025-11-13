淡水真理大學研究室火警！保全嗆傷送醫
新北市淡水區真理大學13日傍晚發生火警，校內一間研究室冒出濃煙，消防局接獲報案後趕抵現場，發現校方人員已進行初步滅火，消防隊隨即佈水線協助降溫，火勢並未擴大。
真理大學研究室火警，保全嗆傷送醫。（圖／示意圖／取自Google Maps）
起火點位於研究室內冷氣機與牆壁間，燃燒面積約0.5平方公尺，初步懷疑是電線走火引起，詳細起火原因仍待火調人員進一步調查。
一名29歲保全在第一時間拿滅火器撲滅火勢時吸入濃煙，出現呼吸不適，經救護人員給氧治療後送醫檢查，所幸無大礙。
延伸閱讀
高雄人突收「空品警報」 環保局：高屏溪出現揚塵現象
「鳳凰颱風」台語怎麼唸？ 網挑戰舉白旗：嘴巴打結
工程車撞損太魯閣牌樓 修復施工估120天完工
其他人也在看
宜蘭蘇澳上千戶泡水 災民歎「光復2.0」
鳳凰颱風及東北季風的共伴效應引發超大豪雨襲擊宜蘭蘇澳，市區中山路與中原路段淹了一層樓高，上千戶泡水，災情直逼2010年梅姬颱風。消防和軍方緊急進場搜救，幸無傷亡、失聯。水退後，民宅、道路滿是泥濘，災民感歎「我們是光復2.0」。聯合新聞網 ・ 13 小時前
影/高雄知名連鎖生鮮超市大火！帝王蟹、龍蝦慘遭「隔水加熱」
高雄有多家分店的「平凡五金行」連鎖生鮮超市，是網紅開設的同名超市，博愛店今（13日）凌晨發生大火，疑似馬達線路短路造成，從1樓燒到2樓，店內的活體帝王蟹跟高價龍蝦慘遭「隔水加熱」，頻頻舉螯痛苦掙扎宛如在求救。中天新聞網 ・ 9 小時前
網紅生鮮超市燒了…高檔帝王蟹、龍蝦慘遭「隔水加熱」舉螯求救畫面曝！
鳳凰颱風前腳剛走，隨即傳出火警！高雄左營區博愛三路上的一家高檔生鮮超市，今（13）日清晨5時許，店內馬達線路突然起火，沿著牆壁往上竄燒，裡頭一缸一缸的活體帝王蟹、龍蝦疑似受不了高溫紛紛舉起蟹腳求救，消防到場射水灌救，初判是冰櫃著火。據悉，這家店的老闆是知名網紅「平凡五金行」，專賣高檔生鮮肉品、魚貨，突如其來一場火，損失難以估算。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
澎湖最大！馬公「北辰市場」凌晨遭祝融 駭人畫面曝光了
即時中心／魏熙芸、林耿郁報導澎湖縣馬公市最大菜市場「北辰市場」今（13）日凌晨發生火警，多個攤位陷入火海，所幸消防人員迅速趕抵、控制火勢，未傳出人員傷亡。民視 ・ 10 小時前
影/宜蘭蘇澳暴雨大淹水！軍方緊急出動兩棲突擊車救援
由於受到鳳凰颱風外圍環流影響，中央氣象署預計將會在台灣產生共伴效應，疑山區恐會率先發生超大豪雨，稍早在宜蘭南方澳華山路，就已經因為豪雨出現大規模土石流，大量土石瞬間將馬路淹沒，造成交通中斷與周邊住戶受災。目前在宜蘭地區也出現淹水災情，宜蘭縣蘇澳鎮公所晚間指出，蘇澳鎮民貴街因雨勢不斷，嚴重積水，水深最高已至成人肩膀，軍方將出動車輛，AAV7兩棲突擊車以及橡皮艇，前往救援當地居民。中天新聞網 ・ 1 天前
新北汐止校園驚傳意外 7歲童手指遭門夾中緊急送醫
新北市今（13）日發生一起校園意外，汐止區某國小一名7歲小一男童，在學校右手中指不慎被門夾到，造成第一指節皮膚脫落當場崩潰大哭，消防局獲報立刻派遣人車趕赴現場，救護人員緊急處置後隨即送往汐止國泰醫院急救，意外發生原因仍待調查釐清。中天新聞網 ・ 3 小時前
捷運工安意外！吊掛鐵管鬆脫「BMW大7被砸」 至少罰6萬
北捷萬大樹林線持續趕工，不過昨（11日）卻在新北市樹林區大安路上發生工安意外，當時吊車吊起鐵管後，不明原因出現鬆脫的情況，整根鐵管直接往馬路上倒，最後砸在一台BMW大7的車頭上，畫面怵目驚心。中天新聞網 ・ 1 天前
蘇澳淹水近1層樓高 國軍趕救災 拋錨車疑遭AAV7壓過變廢鐵
宜蘭蘇澳地區昨晚(11日)遭遇急遽豪雨，造成嚴重淹水，水位接近一層樓高，多輛車輛因此泡水拋錨。國軍出動AAV7兩棲突擊車連夜搶救受困民眾，成功救出33人，但救災過程中疑因水位過高影響視線，導致兩輛拋錨車輛疑似遭AAV7輾壓變形。今晨天亮後，有車主發現愛車被壓扁，車頂凹陷、擋風玻璃碎裂，車身鋼板上明顯留有履帶輾過的痕跡，面對愛車成為廢鐵，車主感到十分無奈。TVBS新聞網 ・ 20 小時前
累積雨量近800毫米! 蘇澳市區水淹近一層樓 國軍橡皮艇救災
地方中心／黃富溢 宜蘭報導受到鳳凰颱風外圍環流影響，蘇澳地區過去二十四小時，累計雨量高達798毫米，造成當地傳出多起淹水災情，除了南方澳山區發生土石流，大量泥水衝到路面，蘇澳蘇西里民貴街嚴重積水，水深最高到達成人肩膀，軍方也出動AAV7兩棲突擊車、以及橡皮艇協助救災。民視 ・ 1 天前
新北八里一社區大樓14F傳火警 一女無生命跡象
新北市 / 綜合報導 晚間10點半左右，新北市八里區中華路一處社區大樓的14樓傳出火警。透過畫面可以看到熊熊火光不斷冒出，看起來相當駭人。而社區底下也停滿消防車，由於是高樓火警，消防人員獲報緊急出動搶救，第一時間社區管理室表示，不確定是否有民眾受困，直到火勢撲滅，消防人員展開搜尋發現屋內一名女子已經沒有生命跡象。至於起火原因還要進一步調查。 原始連結華視影音 ・ 9 小時前
宜暴雨淹水！ 民眾帶「泳圈」救友 路上再救援嬤
宜蘭縣 / 綜合報導 受到鳳凰颱風與東北季風共伴效應影響，宜蘭昨(11)日大雨下不停，多處傳出淹水災情，有一群民眾PO文表示，到民宿遊玩，但因為道路嚴重積淹水，導致朋友外出採買物資，受困在半路上，原本一行人帶著游泳圈出發救援，結果在路上遇到一名阿公出聲求助，因為水勢過高，加上阿媽行動不便，上不了2樓避難，這群無名英雄見狀，二話不說協助救援，最後也釣出家屬在底下暖心回覆表達感謝。 男子裸著上身，泡在水中腳踢水花，後方還有另一名男子冒著大雨，套著游泳圈緩慢邁開腳步，在道路上涉水行走，但他們可不是要出去玩，而是...多位男子受到呼喚，此刻已經到達目的地，因為大雨下不停，造成水勢過高宣洩不及，路面上已經嚴重積淹水，甚至全都灌進住戶家裡，但他們不畏懼前方阻礙眼神堅定，準備啟動救援。積淹水雨聲，淹水災情發生在宜蘭縣，受到鳳凰颱風影響，導致這幾天降下致災性的大雨，有民眾PO文說，原本和一群朋友，相約到宜蘭的民宿玩，其中有一位友人，外出幫忙採買物資，結果在回程，因為道路嚴重積水無法動彈，一行人見狀，就帶著游泳圈出發援助。沒想到在返途的過程中，他們經過一處民宅，一位阿公出聲求助，因為水不斷灌進民宅，但是阿嬤行動不便，沒有辦法自行上樓，只能請這群年輕人幫忙，壯丁們接到任務，行動刻不容緩，一邊小心翼翼合力抬著阿媽，一邊注意腳下的階梯，最後順利完成任務，安全把阿媽帶上二樓房間。貼文一出立即引起熱議，留言區也釣出阿嬤的家屬，對這群民眾表達感謝，在暴雨中這群無名英雄沒有披風，只有一顆願意伸出援手的心，讓淹水災情多一分溫暖人情味。 原始連結華視影音 ・ 1 天前
宜蘭豪雨猛襲！社區淪陷「水閘門擋不住」 住戶搶救愛車畫面曝
羅東多處社區遭豪雨侵襲，地下室停車場淹水嚴重！光榮家族社區車道水流如瀑布，即使設水閘門仍擋不住，住戶冒險涉水搶救愛車，大部分及時移出，但地下室積水近50公分深。萊茵名邸也慘遭淹水，整個車道泡在水裡。颱風肆虐宜蘭，蘇澳、羅東皆傳出災情，民眾盼早日恢復正常生活。TVBS新聞網 ・ 18 小時前
黑泥流灌進明利村民宅 上千公斤貨櫃也被洪水沖走
生活中心／葉為襄 郭文海 趙永博 花蓮報導鳳凰颱風雨勢驚人，花蓮馬太鞍溪溢流，萬榮鄉明利村洪水一波接一波，今天整天下來，水勢又再度變大，重達上千公斤的貨櫃，也都被洪水沖走，畫面相當驚悚，不少明利村民宅被淹沒，村民被安置在收容所，但因為三天沒洗澡，現在公所協調轉移到民宿安置。滾滾黑色泥流，直接灌進民宅內，家具、物品都被洪水沖走，全被監視器畫面錄下。黑泥流灌進明利村民宅 上千公斤貨櫃也被洪水沖走（圖／民眾提供）萬榮明利村民朝先生說，「昨天晚上我們看到攝影機，水已經進來，其實心裡已經是很難過，畢竟很努力在那一個地方，早上看的時候，家裡就在水中央」。村民難過到，無法形容，鳳凰颱風雨勢驚人，花蓮馬太鞍溪溢流，萬榮鄉明利村洪水一波接一波，12日水勢再度變大，驚悚的，還有這一幕。黑泥流灌進明利村民宅 上千公斤貨櫃也被洪水沖走（圖／民視新聞）「喔~貨櫃流過來了！」發出巨響，重達上千公斤的貨櫃，被洪水沖下來，一路''橫衝直撞''，途中還撞斷電線桿，再撞水塔資材室，整個凹扁、卡住，但沒想到....「第二個，第二個！」又來一個貨櫃，也被沖下來，還跟第一個貨櫃撞在一起，根本上演''貨櫃漂流記''！整個明利村滿滿泥流，還有民眾雞寮被沖垮。整個部落遭洪水狂襲，慘不忍睹。民視記者直擊，在花蓮萬榮的萬榮國小，就是活動中心這邊 這個是明利村部分的居民，是在撤離來這邊安置的情況，我們可以看到其實有不少人在這邊休息，那他們其實也是帶著自己的睡袋以及枕頭是來到這邊，他們已經在這邊第三天了。有萬榮明利村民說，「這邊不方便洗澡，已經3天沒洗澡」；萬榮鄉長梁光明表示，「明利馬太鞍部落那個地方，有8戶幾乎是全部淹沒了，那現在目前我們已經調查有2到3戶願意配合我們先安置到旅宿業」。萬榮鄉公所先安置居民，等待雨勢停歇，將協調國軍弟兄幫忙清淤重建。原文出處：黑泥流灌進明利村民宅 上千公斤貨櫃也被洪水沖走 更多民視新聞報導他預測颱風假落空…送「200隻烤雞」網喊：咕嘰咕嘰！澎湖往台灣航班「明日復飛」！共計38班次 這3條航線尚有空位蘇澳災情有夠慘！家具、生活用品全淹壞 民進黨宜蘭黨部出手了民視影音 ・ 1 天前
同樣是救災⋯網驚「這次蘇澳沒政治口水」 眾人揭1關鍵：值得全國借鑒
受到鳳凰颱風與東北季風「共伴效應」影響，11日宜蘭炸出驚人雨量，羅東、冬山、蘇澳都出現淹水災情，尤其蘇澳最大3小時累積雨量達到驚人的334.0毫米，是2010年梅姬颱風以來最大紀錄，造成當地水淹一層樓高。大水退去後國軍、地方立刻投入救援，就有網友好奇，這次宜蘭也是嚴重水災，但似乎都沒有政治的口水，而是回歸救災該有的面貌？就有人分享關鍵，直言「宜蘭蘇澳的『軍民一心』救災模式，值得全國借鑒！」三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前
入冬最強冷空氣報到 北台灣低溫恐見13度
入冬最強冷空氣報到 北台灣低溫恐見13度EBC東森新聞 ・ 1 天前
MLB／山本、朗希都被道奇搶走 凱許曼坦言洋基在日本沒市場了
日職西武獅隊王牌投手今井達也透過入札制挑戰大聯盟，預料會掀起搶人大戰，「紐約郵報」今天指出，洋基隊在這個休賽季面臨著一個棘手難題，但今井或許是補強先發投手群的目標。 所謂難題就是洋基必須增加輪值...聯合新聞網（運動） ・ 4 小時前
樂天桃猿風波不斷韓媒大篇幅報導！以「荒唐、小氣、簡直離譜」為標題狂酸
體育中心／綜合報導樂天桃猿本季接連爆出食安風暴、二軍宿舍環境簡陋，加上奪冠後閃電換帥、後勤行政獎金僅有5000塊等，爭議不斷，連韓媒都相當關注此事，以「荒唐、小氣、離譜」為標題大篇幅報導。FTV Sports ・ 5 小時前
李連杰爆不只換心續命「還打少年血」回春！中國「暗黑1技術外流」
娛樂中心／巫旻璇報導于朦朧墜樓事件疑點依舊未解，意外引出了「器官移植一條龍」、「換血返老還童」等各式陰謀論。近期不少中國藝人狀態明顯回升，包括李連杰、洪金寶等人，都被網友形容像「逆齡」般精神奕奕，甚至從重病中完全恢復，讓外界瘋傳他們可能透過「換血」保持年輕。更有中國網紅跳出來聲稱，相關技術是中國合法上市公司的項目，引發熱烈討論。不少網友除了質疑器官與血源從何而來，也提醒外出時務必留意孩童安全。民視 ・ 6 小時前
正逢產季！ 高雄「烏魚瀑布」再現 卸貨瞬間超壯觀
高雄市 / 綜合報導 養殖烏魚產季到，高雄養殖業者載滿烏魚的貨車卸貨，整車烏魚傾洩而下，宛如烏魚瀑布，畫面相當壯觀，令人好奇的是，業者一邊卸貨一邊搖晃貨車，同時大聲吆喝，相當特別，業者說，搖晃車體是為了製造海浪的感覺，讓烏魚快速滑出，不必上車抓魚，至於吆喝聲，是提醒其他人，烏魚瀑布要出現了，注意安全，別一不小心被烏魚打到。一整車的烏魚傾洩而下，就像是烏魚瀑布，數量相當驚人，這卸貨過程也很熱鬧，車上有兩個人，賣力搖晃車身，還有人大聲吆喝，烏魚滑出的瞬間，其他人也沒閒著，用身體頂住箱子，似乎就怕一個不小心，大量烏魚衝了出去，成了烏魚海，只是為何卸個烏魚，動作這麼多，要又搖又晃又大喊的。水產公司副董事長吳藙民說：「用搖的方式有點像說造成一個海浪的波動，讓上面的魚貨可以快速的宣洩下來，後面的人力不用再上去把魚挑上來，(吆喝)也是順便告知下面的工作同仁，魚貨即將要宣洩下來如果沒有注意到的話，會很容易發生被魚砸的問題。」業者來解答，原來搖晃是為了烏魚快速卸下，吆喝是提醒現場的工作人員，烏魚瀑布來襲小心安全，養殖烏魚的魚卵進入成熟期，業者說10月從新竹開始收，11月換到屏東收，這一車是自屏東的養殖場，烏魚瀑布畫面，是運到彌陀冷凍加工廠卸貨時拍的。水產公司副董事長吳藙民說：「那一車大概兩千多尾的烏魚吧，那車(價值)大概五六十萬跑不掉。」業者也透漏今年的養殖烏魚狀況穩定，預估價格跟去年差不多，烏魚美食季也宣告正式到來。 原始連結華視影音 ・ 1 天前
民進黨2026北市最強棒是她？王世堅點評「足以抗衡蔣萬安」：勝率有50%
2026年九合一選舉腳步逐漸逼近，各縣市選戰逐漸拉開序幕，民進黨陸續拍板各縣市長的提名，不過向來被認為綠營苦戰區的台北市，目前只有「壯闊台灣」創辦人吳怡農遞交參選意願書，其餘人選有社民黨議員苗博雅、立委王世堅等人的呼聲都很高。對此，已經再三表達沒意願參選的王世堅則點名民進黨的一位戰將，直言「她足以抗衡蔣萬安」，且勝率有50%。壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農日前赴......風傳媒 ・ 7 小時前