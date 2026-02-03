淡水竹圍站附近3車連環撞！ 6旬男騎士墜溝一度命危

新北市淡水區民權路上於3日下午發生一起嚴重車禍，一輛自小客車連續撞上兩輛機車，造成一名年長騎士跌落水溝，一度出現到院前心肺功能停止的危急情況。所幸經過緊急救護後，目前已恢復心跳，相關肇事原因仍待進一步調查釐清。

淡水發生連環車禍。（圖／翻攝畫面）

據警方通報，這起A2交通事故案發生於3日下午4時51分，地點位於淡水區民權路竹圍捷運站往台北方向約一百公尺處的水溝附近。當時一名61歲楊姓女子駕駛自小客車沿民權路往台北方向行駛，行經上述地點時，先與一名65歲周姓男性機車騎士發生碰撞。

碰撞發生後，楊女的車輛並未停止，緊接著又追撞了另一名27歲葉姓男性機車騎士。這連環撞擊的衝擊力道導致周姓男騎士跌落路旁水溝中，當場出現OHCA（到院前心肺功能停止）的危急狀況，現場立即進行急救處置。

事故發生後，警方迅速抵達現場進行處理。分隊警員依照規定對事故現場進行拍照測繪，並對涉事人員進行酒測。檢測結果顯示，楊姓女駕駛及葉姓男騎士的酒測值均為零，排除酒後駕車的可能性。

關於周姓男騎士的傷勢，警方表示，經過緊急救護處置後，目前已恢復心跳，但具體傷勢情況尚未公布。至於此次事故的詳細肇事原因及各方責任歸屬，警方表示將進一步調查釐清。

