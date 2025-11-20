淡水第二漁港「2025螃蟹肥了」特賣會22日登場 精彩活動等你來體驗

活動當日將販售當季肥美萬里蟹。(圖：淡水區漁會提供)

螃蟹季來淡水漁人碼頭！淡水區漁會將於二十二日在淡水漁人碼頭舉辦「二０二五螃蟹肥了」活動，現場活動內容相當豐富，有現蒸肥蟹特賣會、海鮮大拍賣、海鮮估價王及創意手作ＤＩＹ體驗，如果完成海洋闖關小活動還能兌換限定「螃蟹口罩」。活動也結合文蛤放流與石滬淨灘，向民眾推廣漁業永續與守護海洋生態理念。

新北市漁業處二十日表示，每年秋冬季節，北海岸的淡水第二漁港、富基、野柳與龜吼漁港正值萬里蟹盛產期，捕蟹船載滿肥美萬里蟹返港，讓饕客大快朵頤。想輕鬆大啖肥美萬里蟹和在地海味，千萬別錯過一年一度的淡水肥蟹宴。當日限量販售四百份(實際數量依現場公告為主)，讓民眾現買現吃，享受秋冬最鮮甜的美味萬里蟹。

不只吃蟹還有寓教於樂體驗活動，「二０二五螃蟹肥了」活動現場規劃適合大小朋友的「蟹壓手作坊」親子體驗，帶領民眾製作螃蟹紙模型、午仔魚一夜干及海廢浮球盆栽，在手作體驗過程一起認識海洋，並了解海洋垃圾對海洋環境影響。

此外，淡水沙崙石滬群曾是北海岸最大石滬漁場，現今成為淡水沿海重要漁業文化觀光資源，因此「二０二五螃蟹肥了」也規劃石滬淨灘活動，邀請民眾一同透過實際行動，了解漁民利用潮汐與地形捕魚的智慧結晶及環境保護重要性，並親身為海洋永續發展盡一份力。

此外，淡水河口曾為臺灣重要的文蛤種苗產地，至今淡水區漁民仍有少數捕文蛤船以長柄耙把捕捉野生文蛤。然而，近年來淡水河口文蛤資源產量逐漸減少，每年淡水漁會透過文蛤放流，復育當地文蛤資源，共同守護河口生態系，促進淡水地方產業永續發展。