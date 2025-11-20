淡水第二漁港「2025螃蟹肥了」 11/22特賣會登場





淡水區漁會11月22日將於淡水漁人碼頭舉辦「2025螃蟹肥了」活動，現場有現蒸肥蟹特賣會、海鮮大拍賣、海鮮估價王及創意手作DIY體驗，如果完成海洋闖關小活動還能兌換限定「螃蟹口罩」。活動也結合文蛤放流與石滬淨灘，向民眾推廣漁業永續與守護海洋生態理念。新北市漁業處邀請民眾週末相約淡水，一起品蟹趣玩，享受漁港秋日風味。

每年秋冬季節，北海岸的淡水第二漁港、富基、野柳與龜吼漁港正值萬里蟹盛產期，捕蟹船載滿肥美萬里蟹返港，讓饕客大快朵頤。想輕鬆大啖肥美萬里蟹和在地海味，千萬別錯過一年一度的淡水肥蟹宴。淡水區漁會將於11月22日下午3時在漁人碼頭淡水魚市舉辦「2025螃蟹肥了」活動，現場以超值價格販售現蒸萬里蟹，當日限量販售400份(實際數量依現場公告為主)，讓民眾現買現吃，享受秋冬最鮮甜的美味萬里蟹。

不只吃蟹還有寓教於樂體驗活動，「2025螃蟹肥了」活動現場規劃適合大小朋友的「蟹壓手作坊」親子體驗，帶領民眾製作螃蟹紙模型、午仔魚一夜干及海廢浮球盆栽，在手作體驗過程一起認識海洋，並了解海洋垃圾對海洋環境影響。

此外，淡水沙崙石滬群曾是北海岸最大石滬漁場，現今成為淡水沿海重要漁業文化觀光資源，因此「2025螃蟹肥了」也規劃石滬淨灘活動，邀請民眾一同透過實際行動，了解漁民利用潮汐與地形捕魚的智慧結晶及環境保護重要性，並親身為海洋永續發展盡一份力。

另淡水河口曾為臺灣重要的文蛤種苗產地，至今淡水區漁民仍有少數捕文蛤船以長柄耙把捕捉野生文蛤。然而，近年來淡水河口文蛤資源產量逐漸減少，每年淡水漁會透過文蛤放流，復育當地文蛤資源。今年也透過「2025螃蟹肥了」舉辦文蛤放流活動，帶領民眾搭乘娛樂漁船參與海洋資源復育行動，共同守護河口生態系，促進淡水地方產業永續發展。

新北市漁業處表示，市府輔導淡水區漁會辦理「2025螃蟹肥了」系列活動，不僅有美食與趣味體驗，更融入海洋保育理念，邀請民眾一起以行動支持永續。這週六就到淡水魚市走走，吃著萬里蟹、看著海景，享受最chill又有意義的週末時光，最新活動資訊及報名方式請持續關注淡水區漁會FB粉絲專頁。

