淡水第4天大停水！明凌晨2時全面復供 台水：主動辦理水費扣減

新北市淡水區停水逾3天，引發民怨；示意圖。（Pixabay／Image by Couleur）

新北市淡水區停水逾3天，引發民怨！台水公司今日指出，對受影響用戶主動辦理水費扣減，用戶無需提出申請，另因部分管線末端及高地區因需進行加壓與排氣作業，預計於12月2日2時全面恢復供水。

台灣自來水公司今（12月1日）指出，11月27日因新北市政府委外廠商施工挖損，導致淡水關渡機車引道旁1,000mm送水幹管破裂。台水公司獲報後立即啟動緊急應變機制，全力投入搶修，並依規定對受影響用戶主動辦理水費扣減，用戶無需提出申請。

台水公司表示，因該段管線埋設深達地下8公尺，且破損點位於管線接頭，修復工程難度極高，自11月28日凌晨起全力日夜搶修，已於11月30日17時順利修復並逐步恢復供水，部分管線末端及高地區因需進行加壓與排氣作業，預計12月2日全面恢復供水。

台水補充，依台水公司營業章程規定，停水超過1日者，當月基本費按停水天數比例扣減；停水超過3日者，除依前項扣減基本費外，另按停水1日扣減1日用水費，相關減免措施均將主動辦理。此事故造成民眾不便，台水公司深感抱歉，感謝用戶的體諒與配合。

