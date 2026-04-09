淡水紅樹林路地下管線排除重疊障礙 水利局完成百戶污水接管 - https://www.watchmedia01.com

（觀傳媒新北新聞）【記者蔡宇辰／新北報導】困擾新北市淡水「印象法藍社區」居民多年的地下室惡臭問題，在跨機關協作下正式排除。新北市水利局針對紅樹林路地下管網極度飽和、多種民生管線重疊的困境，歷經4次管遷會勘，終於成功完成污水接管工程，不僅改善101戶家庭的環境衛生，更讓淡水地區整體污水接管率推升至97.85%，展現落實基礎建設的執行力。



水利局長宋德仁指出，紅樹林路地下管線分布極其複雜，涵蓋台電、瓦斯、自來水等多項重要民生管網。為確保在對民眾影響最小的前提下順利進行，水利局透過多次現地勘查確認管位，經過溝通協調後，選定小範圍「管線遷移」與污水管線「路徑動態調整」並行的最適方案，在有限的狹小間隙中成功避開地下障礙，完成污水管線布設的任務。



水利局表示，淡水紅樹林路一帶過去因建築物內的污水處理設施效能不佳，所以地下室經常散發異味且具衛生隱憂。目前污水下水道管線工程順利推進，已將附近居民產生的生活污水接入污水下水道系統，不僅徹底終結紅樹林路一帶居民的「聞臭」日子，也有效的改善周邊環境衛生，並帶動區域整體污水接管率穩定成長。



社區住戶王先生有感而發說，過去地下室經常有異味飄出，不僅是住戶心中的負擔，更擔心孳生蚊蟲影響孩童健康。自接管工程完工後，社區內的空氣品質明顯改善了，全家人住得更安心。



水利局指出，面對目前高度飽和的地下空間與複雜管網，跨機關調度與技術創新將成為常態，未來將持續針對地下障礙密集的區域研擬專案，以解決更多舊社區的污水排放困境，為市民居住品質把關。