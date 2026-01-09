淡水線起點不是象山！正確答案曝光 在地人喊：等了10年

北捷淡水信義線，也就是紅線起／終點的象山站編號是R02，讓外地人相當疑惑R01去哪了，立刻跳出許多在地人解釋。（圖／台北市捷運局YouTube）

捷運紅線（淡水信義線）是北市重要交通樞紐之一，其載運客數高達1.3億人次，僅次於藍線（板南線）的1.4億人次，然而就有網友疑惑，為何起／終點象山站代號是R02，而非R01，跳出許多在地人解答，直言真正的第一站其實還在蓋，已經等了10年了。

網友在Threads上發問，表示自己不是台北人，但搭捷運的時候，看到最後一站象山站的代號是R02，但往下看就沒有其他站了，明明其他路線的起點、終點站都是號碼01，為何象山站是02，對此非常疑惑。

文章將近30萬人瀏覽，許多在地人熱心解答：「你沒猜錯，象山站不是起點或終點，真正的終點是廣慈/奉天宮站」、「廣慈/奉天宮站才是R01，我從國中等到大學畢業」、「大家說的最後那一個站，據說結合了所有捷運建造過程中所遇到的各種難題，所以蓋得非常慢」、「當初車站編號誕生時，廣慈/奉天宮站就在蓋了，所以R01才空了這麼久」、「就是信義行政中心要搬去的地方，只是還在蓋」。

台北市捷運局曾在2022年發布影片，解釋為何廣慈/奉天宮站為何會蓋那麼久。影片中提到，廣慈/奉天宮站到象山路段位在「四獸山」山腳，地質結構不佳，表面是軟爛如泥的土層，但10公尺以下卻又是堅硬無比的岩盤，因此施作不易；此外道路寬度狹窄，限縮了大型機具施作空間，加上當地民生管線老舊複雜，遷移作業繁複耗時又費工，進度才會如此緩慢。根據北捷去年9月公告，廣慈/奉天宮站有望在今年第一季通車，2016年動工至今，恰巧滿10周年。

