淡水義山集應廟捐復康巴士 陳家琪讚協助政府補足社福資源

CNEWS匯流新聞網記者唐有為／台北報導

新北市淡水義山集應廟迎來安座第52周年，廟方於紀念儀式中再次捐贈復康巴士，由新北市議員陳家琪親自見證。因應高齡化社會對無障礙交通的需求，集應廟在主委張志榮與全體委員帶領下，7年來已累計捐贈5部公益車輛。這份長期的社會責任感，讓偏鄉與弱勢族群的醫療及生活接送資源更加到位，展現宗教信仰安定社會的力量。

陳家琪向廟方及全體信眾致謝，強調民間力量是推動社會福利政策最關鍵的支柱。這部捐贈的巴士將直接改善弱勢族群的交通權益，達成公私協力的市政藍圖。透過這種長年不斷的善舉，集應廟不僅給予鄉里心靈慰藉，更實際協助政府補足社福資源，讓地方照顧能量更臻完善，確保愛心精準落實到需要的角落。

在地方見證善舉的同時，新北市議會已於7日正式三讀通過2026年總預算。這是新北史上最高額度的總預算，代表多項重大建設與社會福利即將正式啟動。陳家琪在審議過程中嚴格把關，針對每一分預算進行精準監督。她認為，預算通過代表市民對未來發展的期待，更是身為監督者必須扛起的重託。

陳家琪強調，市政藍圖必須結合議會監督與基層力量，她在議會負責守護預算，確保重大建設不會因經費問題而卡關；在基層則致力於整合像集應廟這樣的民間大愛，補足公共資源的縫隙。這種雙向並進的模式，能建立起更堅實的社會安全網，讓福利政策與重大工程都能更貼近市民的實際生活需求。

總預算通過後，陳家琪承諾將持續追蹤各項經費執行的落實情況與行政效率。她會發揮監督職責，確保各項社福與建設政策能如期達成目標，讓公帑發揮最大價值。從民間的公益捐贈到政府的預算執行，她將站在第一線確保每一項計畫精準落地，為新北鄉親打造更優質且宜居的生活環境。

照片來源：新北市議員陳家琪臉書翻攝

