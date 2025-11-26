淡水老街非法動物展演 飼主遭罰8萬元犬隻沒入 動保處：動物非營利工具

新北市淡水區一名飼主因涉嫌在老街進行非法動物展演，強迫犬隻戴墨鏡並刁水桶供民眾打賞，日前經新北市政府動保處查獲。此舉不僅造成犬隻處境不當，飼主也因此遭裁處高達8萬元罰鍰，犬隻亦依法沒入。動保處再次強調，動物並非獲利工具，呼籲民眾切勿以身試法。

這起案件源於民眾舉報。動保處接獲通報後，立即派員前往淡水老街展開多日蹲點蒐證，同時廣泛收集民眾提供的影像與事證。經調查發現，該飼主長期以戲謔方式，讓犬隻做出違反天性的動作，包括戴墨鏡並刁著水桶，吸引路人圍觀及給予打賞，此行為已明確構成未經許可的動物展演。

動保處指出，飼主行為已違反《動物保護法》第6-1條「未經許可不得以動物進行展演」規定，依法裁處新臺幣5萬元罰鍰。此外，經查該犬隻亦未依規定施打狂犬病疫苗，此舉違反《動物傳染病防治條例》，再開罰3萬元罰鍰。兩項違規合計裁處8萬元，同時沒入犬隻，並要求飼主必須接受3小時的動保教育訓練，以強化其飼養義務與法律責任。

儘管飼主向動保人員辯稱，帶狗出門是兜風，墨鏡用於護眼，桶子是萬聖節道具，並聲稱並未主動向人收錢，而是路人自行投擲。然而，動保處認定其未取得任何形式之動物展演許可，違法事實明確，因此不採信其說法。

被沒入的犬隻在檢查後，確認其所戴的墨鏡為伸縮材質，並未對犬隻造成任何身體傷害。動保人員發現這隻狗狗非常親人，後續將會進行詳細的健康檢查，並將開放民眾認養，動保處會嚴格篩選認養人，確保牠能有個安全且幸福的新家。

新北市動保處重申，所有合法動物展演都必須取得主管機關核發的動物展示業許可，內容包含場所、動物清冊、空間、人員資格、緊急應變計畫等，並需通過嚴格的動物福利評估。無論營利或非營利，任何未經許可的動物展演行為均屬違法。動保處呼籲，動物應受到尊重與善待，不應被利用為賺取利潤或製造話題的工具。民眾若發現疑似違規的動物展演行為，可撥打1959動物保護專線通報，共同為動物福利把關。