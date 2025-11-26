淡水老街黑狗戴墨鏡叼水桶引圍觀 飼主慘了！遭動保處罰8萬、沒入犬隻

一名飼主違規讓黑狗在淡水老街展演，遭動保處開罰並沒入犬隻。（新北市動保處提供）

新北市淡水老街近日出現一隻名叫「流氓」的黑狗，戴著太陽眼鏡、嘴叼桶子坐在路邊，看似供路人打賞，引發遊客與民眾關注。新北市動保處接獲通報後展開多日巡查，確認飼主未經許可讓犬隻進行展演，並發現狗狗未施打狂犬病疫苗，最終合計裁罰8萬元並依法沒入犬隻。

動保處表示，接獲舉報後立即派員到場蒐證，並連續多日蹲點，避免犬隻再遭不當利用。經比對民眾提供的影片後，確認飼主以戲謔方式讓黑狗做出違反天性的動作，構成《動物保護法》第6之1條所禁止的展演行為。今（26）日通知飼主到案說明後依規裁處，並強制安排3小時動保講習。

戴墨鏡、叼水桶只是萬聖節造型？

飼主辯稱，讓狗戴眼鏡是為了出門兜風時保護眼睛，叼著桶子則因當天是萬聖節，否認向民眾收錢，並稱「沒注意就有人把錢丟進去」。而動保處強調，是否營利並非認定標準，只要未取得動物展演許可，即屬違法。

除展演問題外，動保處也查出「流氓」未施打狂犬病疫苗，因此依《動物傳染病防治條例》再開罰3萬元。眼鏡部分屬伸縮材質，未造成動物傷害，但整體行為仍違反法規。

犬隻未來何去何從？能被安全安置嗎？

動保處指出，已將犬隻沒入，卸下墨鏡後檢查牠的身體狀況。初步觀察流氓性格親人，後續在完成健康檢查與評估後，將開放合格民眾認養，並會嚴格審查認養人，避免再度遭受不當對待。

動保處提醒，大眾切勿以動物作為娛樂或吸引目光的工具。所有動物展演都必須取得動物展示業許可，包括動物清冊、場地空間、人員資格與動物福利評估等。無論是否營利，未經許可的展演行為都違反法律，若民眾發現疑似情形，可撥打1959通報。

