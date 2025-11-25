淡水老街黑狗戴墨鏡、咬水桶遭固定長椅「疑被當斂財工具」 動保處回應了

淡水老街有隻黑狗頭戴墨鏡、嘴咬水桶，並被長時間綁在椅子上，遭網友質疑受到飼主虐待。（圖／翻攝自Threads、Dcard）

淡水老街傳出疑似不當飼養情況，近日一位民眾在社群平台分享，一隻黑狗戴著墨鏡、嘴咬水桶，長時間被拴在長椅上，姿勢僵硬又無法自由活動，質疑是否被飼主當成斂財工具。畫面曝光後，便有不少網友跳出來控訴，「這隻狗已經被這樣對待很多年了」、「主人對牠很兇」。

有民眾日前在Threads分享相關照片及影片，可以看見一隻黑狗戴著墨鏡，嘴裡咬著水桶坐在長椅上，脖子上的狗繩更直接固定在椅子上，讓他忍不住心疼道，「有人知道這隻狗狗的故事嗎？沒看到主人在哪裡，只看到繩子綁在椅子上，看牠長時間保持這個姿勢，最多也只能左右邊轉向，是把狗狗當斂財工具嗎？」、「眼鏡似乎還是用鐵絲綁，有經過的人也拜託不要投錢進去，狗狗會越提越重」。

貼文曝光後，許多網友紛紛在底下留言，「這隻狗已經被這樣對待很多年了，主人很兇」、「主人對牠很兇，上次去剛好放煙火，他明顯很不舒服很慌張，但是主人一直對牠兇，看了很難過」、「之前在淡水老街遇過，狗狗累了想下來休息，還會被主人訓斥回椅子上坐好當擺設」、「去年也有看到這隻黑狗，當時確實很多人圍觀，過沒多久在巷內看到牠主人很兇的做出要打他的手勢，狗狗感覺很害怕」。

也有人說到，「上次去我也有看到，主人坐在旁邊」、「有人可以救牠嗎？ 拒絕動物表演」、「看之前的影片，飼主真的很兇，完全看不出有疼愛狗狗的跡象，這麼乖的狗狗有人願意收容嗎？」、「已經跟動保處通報！希望能讓狗狗得到妥善的照顧」、「剛打去新北動保，說已經在調查中 希望真的有積極調查」、「其實動保人力真的很不足，遇到不當飼養也多半只能去關切一下，沒有真正的處罰，有時還會讓飼主對狗狗更差。真的只希望每一隻動物都能被善待、平安生活」。

對此，新北動保處說明，已派員至現場查看，狗眼鏡綁帶的材質並不是鐵絲，為口罩材質的彈性繩，狗嘴巴叼著水桶裡面裝的是狗零食、水碗和零錢，尚無發現飼主利用狗募款行為，目前已告誡飼主，不可利用動物進行任何營利行為及不當對待動物，違者依動保法可處5萬至25萬元罰鍰。

