淡水聽 古蹟裡的跨界音樂饗宴

淡水古蹟博物館將於12月7日在淡水紅毛城舉辦戶外音樂會《風入松SONATA－淡水聽》，由新北文化獎得主「淡水南北軒」藝師與台大創新設計學院18位學生共同演出。（張鎧乙攝）

新北市立淡水古蹟博物館將於12月7日在紅毛城推出戶外音樂會《風入松SONATA－淡水聽》，由新北文化獎得主「淡水南北軒」攜手台大創新設計學院18位跨院系學生共同演出。從北管曲牌到電子聲響、從百年藝陣到大學新世代，這場音樂會被視為一次跨越時代與文化的深度對話，也展現傳統文化在青年創意介入後的全新可能。

18位來自台大的學生，橫跨文理、醫學與科技領域，是一支極具跨域特色的創作團隊。他們透過「音樂合作的藝術與實踐」課程走進淡水，向南北軒藝師學習北管節奏、身段與精神，也進行多次田野調查，從淡水街區、人文脈絡、歷史逐步理解「傳統的根」。

參與學生表示，這堂課讓他們「耳朵被打開」、「觀點被打開」，北管不再只是陌生的傳統樂種，而是承載著生活、文化、歷史記憶的聲音。音樂會中，學生將以《風入松》為靈感，發表5首融入搖滾、古典、電子音樂、聲景與即興的新作，以年輕語彙重新碰觸北管精神。

淡水南北軒的藝師們指出，學生多數不是來自傳統音樂領域，但學習態度開放、反映熱烈，讓他們看見北管文化能以不同方式被理解、被重新書寫。

淡古館長蔡美治指出，紅毛城與南北軒皆擁有百年歷史，兩者的相遇象徵淡水文化的延續與再生，「百年古蹟、百年藝陣，再加上年輕世代的跨域創作，使傳統音樂在不同世代間激盪出新能量。」台大創新設計學院副教授蔡佳芬則表示，學生在這門課中不只是學習音樂，而是透過田野工作重新理解土地與歷史，因此作品呈現出的情感更加深刻。