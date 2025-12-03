淡水自然水斷供數日 新北市補償方案出爐

淡水道路工程11月27日因廠商不慎鑽破自來水管線，經台灣自來水公司搶修後，昨天下午5時才恢復部分供水。 圖：工務局／提供

[Newtalk新聞] 由於上月27日淡北道路工程不慎挖斷自來水管線，導致新北市淡水區大量居民無水可用，時間長達數日，引發民怨。面對民怨，除了水公司已宣布減免水費外，新北市政府今（3）日表示，民眾可以持相關單據申請相關補助，期限至12月10日為止，請受影響市民把握時間，降低損失。

面對自然水管不慎挖斷，導致淡水區大量居民無水可用。新北市政府今日表示，除了台水公司提供水費減免外，市府也已協調施工廠商，啟動補償機制。

市府也提醒市民，請請民眾準備好買水、或水塔、馬達修繕費用等相關受影響憑證，透過線上表單申請費用；或者民眾也可直接前往淡水區公所專責窗口請款。收件時間延長至12月10日（星期三）為止。

為了防止此類事件再次發生、以及考量地區持續發展及未來規劃，新北市副市長朱惕之表示，淡水地區自來水備援系統有提升必要，目前此區配水池僅3.5萬噸，「明顯不足」；市府已向台水提出建議，應增設5萬噸以上配水池。

朱惕之進一步指出，淡水地區輸水幹管目前僅2條，因此市府同步建議台水，應評估於淡北道路範圍內，增設備援輸水幹管的可行性，以防類似情況再次重演。

