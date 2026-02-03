淡水色狼連環犯案！裸身潛民宅躺熟睡少女旁 又持槍「闖女宿舍」猥褻痛毆女員工

淡水一名水泥工連續潛入民宅、公司女宿舍騷擾女性，行為極其恐怖。

新北市淡水李姓水泥工連續闖入民宅，不僅裸露下體躺在13歲熟睡少女旁性騷擾，隨後更持空氣槍闖入女員工宿舍，掐頸暴力猥褻並持槍痛毆被害人。李男在庭上竟瞎扯是「要找前女友」、「呂奉先傳訊叫我進房」，遭士林地方法院怒斥狡辯，重判有期徒刑4年。

判決指出，李男於2025年8月20日清晨7點，見淡水一處民宅大門未鎖，竟闖入13歲少女 A（化名）的房間，裸露下體躺在熟睡的A少女身旁。少女驚醒後，李男還撐著頭詢問是否要抽電子煙，少女稱自己還未成年拒絕，李男隨後伸手觸摸其臀部進行性騷擾。

李男警詢時稱，自己是走錯房間，要找綽號「瑄瑄」的前女友，但連對方真實姓名與地址都記不得。到了偵訊時，他突然改口說「瑄瑄」的名字是「王瑄」，還信誓旦旦表示：「王瑄傳臉書（FB）訊息給我，叫我直接進到她房間就好。」

法官質疑，一般人進屋前都會先確認主人在不在，李男竟稱因為有訊息指示才直接闖入。當員警要求他提供臉書對話紀錄與前女友身分資料時，李男見謊言快被戳破，竟再度改口稱：「我當時是用朋友的手機傳的，朋友叫『呂奉先』，其他我都不清楚。」

法官審理認為，李男對於為何前往該處、為何逕自闖入他人房間等細節，在各個階段的供詞完全對不起來。一下子說記錯地址，一下子說有臉書訊息，最後又推給姓名如三國武將般的友人「呂奉先」，且始終拿不出任何證據佐證，認定說詞純屬狡辯。

持空氣槍闖宿舍 暴力掐頸、猥褻女員工

同年10月，李男變本加厲，攜帶空氣槍闖入淡水某公司女員工宿舍。他進入A女房間後，褪去褲子並持槍威脅A女為其服務。遭到拒絕後，李男惱羞成怒，狠掐A女脖子將其強壓在牆上，隔衣觸摸胸部得逞。

過程中，A女一度想打手機求援，手機卻被李男強行奪走。兩人隨後在廁所發生激烈拉扯，李男竟持空氣槍重擊A女頭部，導致A女頭破血流。A女雖滿臉是血仍奮力反擊，趁隙逃往樓下舍監室求救，警方才到場將李男逮捕。

士林地院審理期間，李男僅承認侵入住宅與傷害，對於性侵犯行一概否認。法官審酌李男為滿足私慾，嚴重侵害他人身體自主權，且對被害人身心造成難以抹滅的傷害，犯後態度欠佳，依侵入住宅罪、成年人故意對少年性騷擾罪 判刑7月，得易科罰金、攜帶凶器侵入住宅強制猥褻罪4年、不得易科罰金 、強制罪、傷害等判刑7月 ，得易科罰金。可上訴。

由於李男尚有他案正由檢察官偵查中，法院為保障被告聽審權及刑罰預測性，本次判決不另定應執行刑，將待所有案件確定後，再由執行檢察官向法院聲請裁定最終執行刑期。

