淡水親子旅遊新亮點 利百代攜手福容飯店 打造「童趣探索館」與夢幻主題房

（記者張芸瑄／綜合報導）淡水近年來在觀光轉型上不斷注入新活力。如今，它再添一座極具吸引力的文旅新地標——由台灣經典文具品牌「利百代」與「淡水福容飯店」聯手打造的「利百代創意生活 X 童趣探索館」。

圖／魔法天使系列。（利百代國際實業 提供）

這項跨界合作將「創意、教育與休閒」三大元素巧妙結合，為所有造訪淡水的旅客，特別是親子家庭，提供了一個全新的、充滿繽紛色彩與無限想像力的沉浸式探索空間。

位於淡水福容飯店一樓的「利百代創意生活X童趣探索館」，以「創意生活．童趣探索」為核心主題。不僅是販售商品的門市，更是一個親子互動空間。館內精心陳列了多款利百代的經典文具，也推出了大量文創周邊商品，例如時尚的肩背包、輕巧的行李箱，以及最吸引眼球的「魔法天使毛球吊飾盲盒」系列。此系列來自利百代打造出新的可愛 IP 角色”魔法天使”。這些造型超萌、個性鮮明的角色們，更成為了館內與主題房的重要視覺元素。

圖／利百代直營部副理卓芸菲。（利百代國際實業 提供）

利百代直營部副理卓芸菲表示，此次與淡水福容飯店的合作，目標不僅是創造一個充滿歡樂的旅遊空間，更希望透過這種「寓教於樂」的方式，讓親子家庭在輕鬆遊玩的過程中，激發孩子的無限創意，並共同留下難忘且富有啟發性的回憶。

未來，童趣探索館也將進一步規劃一系列的親子 DIY 手作課程。旅客將能夠親手創作，讓住宿體驗從靜態升級為動態的探索與互動。

此外，此次合作也同步推出了三間限量主題夢幻渡假房：「魔法天使」、「夜天使」與「Q比樂園」。以「夢幻、溫馨、歡樂」為設計主軸，色彩繽紛，風格各異，每一間都將利百代的文具元素與 IP 角色巧妙地融入其中。

淡水福容大飯店客房部協理林欣怡指出，飯店長期以來深耕親子市場，此次與利百代的合作，除了精心設計這三間主題房之外，更結合了館內商場，讓住宿與體驗形成完整的旅遊鏈，打造一個兼具高品質住宿與豐富互動體驗的文旅空間。

圖／淡水福容利百代創意生活探索館。（利百代國際實業 提供）

魔法天使房主題房以甜美浪漫的粉紫色系為主視覺，營造出一個充滿少女心的夢境氛圍。房內設置了小帳篷、專屬溜滑梯與積木牆，成為孩子們的專屬探索樂園。

夜天使主題房則是以深藍夜空與星光為設計意象，呈現出寧靜而療癒的氛圍。象徵著「夜天使 Yoru」守護著每一位旅人的美夢。特別適合喜愛夜空魔法的孩子，也讓忙碌的成人能夠在此找到片刻的寧靜。

「Q比樂園」主題房則以活潑、快樂為設計理念，將綠色定為核心主視覺，彷彿一座縮小版的室內遊樂園。房內同樣配備了滑梯、彩色帳篷與積木牆等遊樂設施，讓孩子們可以隨時探索、盡情玩樂。

淡水福容大飯店與利百代的合作，不僅強化了飯店長期深耕的親子旅遊體驗，更藉由經典品牌的力量，為淡水旅遊注入了更深層次的文化與創意內涵。

隨著淡江大橋預計於未來通車，往來淡水的交通將更加便捷，這無疑將為淡水觀光帶來新一波的動能高峰。

更多資訊：https://reurl.cc/MMkVKv

