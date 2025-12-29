淡水設行動服務站！游明諺「即戰力」拚新北

▲新北市第一選區議員擬參選人游明諺在淡水設立行動服務站。（圖／團隊提供）

[NOWnews今日新聞] 隨2026年新北市議員選戰逐漸升溫，民進黨新北市第一選區（石門、三芝、淡水、八里）議員擬參選人、前立委何志偉辦公室主任游明諺，先前已於選區懸掛競選看板表態參選，他日前更進一步於淡水水碓派出所前正式啟動「游明諺行動服務站」，以實際行動爭取民進黨在該選區的關鍵「第二席」。

游明諺27日表示，過去10年在地方與國會團隊歷練，長期站在第一線服務鄉親，是可以立即投入議會問政的即戰力。他指出，多年來處理大量陳情案件，更深刻體會民眾真正需要的是「找得到人、事情有人處理」，行動服務站正是他投入選戰後，回應地方期待的具體行動。本次行動服務站特別邀請楊羽萱律師、陳柏霖律師提供免費法律諮詢，協助民眾面對生活中迫切的法律問題；同時也與華山基金會合作舉辦「捐發票換高麗菜」公益活動。

儘管當天淡水體感溫度低於15度且飄著細雨，現場氣氛依然熱絡，共募集超過千張當期發票。游明諺表示，公共服務不僅是解決個案問題，更重要的是串聯在地的善與資源，讓更多需要被看見的族群獲得支持。

針對未來選戰，游明諺強調，面對選區內多項迫切建設與長期地方議題，期待能與現任議員鄭宇恩及民進黨提名的新北市長參選人蘇巧慧並肩作戰、全力拚搏。未來也將持續深入基層，傾聽鄉親聲音，並即時回應地方需求。

