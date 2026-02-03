淡水警分局與鄞山寺攜手送暖 關懷獨居長者送紅包過好年

記者莊淇鈞／新北報導

淡水警分局長謝明杰（左3）與鄞山寺主委練瑞銘（右3）贈送物資給獨居長輩。（圖／翻攝畫面）

農曆春節將至，為了讓獨居長輩與弱勢家庭一同感受到溫暖，淡水警分局長謝明杰3日，與鄞山寺主委練瑞銘、立委洪孟楷、新北市議員蔡錦賢、陳偉杰、陳家琪、鄭宇恩及鄧公里里長邱美津、長庚里里長陳崇煌一同攜手送暖，致贈紅包與物資給獨居長者及中低收入戶的手中，這份關懷不僅傳遞物質的支持，更帶來濃濃的春節喜悅。

寒冬送暖行動至今已持續16年， 目前在淡水區有75名獨居的長者，而此次淡水警分局與鄞山寺一同至鄧公路29巷關懷獨居長者，贈送民生物資，71歲張姓老翁未婚無子女且獨居，在十多年前因生病後便不良於行，定期至榮總回診，且無法工作，其生活起居皆須獨立完成，他拿到紅包和物資後連連致謝，氣氛溫馨感人。

廣告 廣告

淡水警分局也呼籲，年節將近，社會各界若發現身邊有獨居或生活困頓的長者與家庭，可主動通報或伸出援手，讓愛心化為實際行動，共同營造溫暖有愛的社區氛圍，陪伴長輩安心迎接新的一年。

更多三立新聞網報導

政大學霸台64線遭丟包慘死 認Bolt司機有逃亡之虞諭令限制出境

11歲女童疑一氧化碳中毒猝死 初步相驗：口吐白沫、腹部腫脹

17歲女「抱病上工」命喪絞碎機 雇主竟沒幫投勞健保

土城公寓熱水器裝室內陽台釀災！昨女童猝死今1家7口一氧化碳中毒送醫

