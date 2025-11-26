淡水警破無照茶室賭場！剛拿普發1萬、出車禍斷手也來賭

負責人母女檔被移送。（圖／翻攝畫面）





新北市淡水中山路某巷弄茶室林立，轄區淡水警分局獲報，其中一間無照茶室更是多角化經營，上午違規經營清茶館，晚間更化身「十八骰仔」職業賭場，淡水警方見時機成熟，日前深夜循線前往查緝時，一舉逮捕陳姓與曾姓女子負責人母女檔，另外逮捕8名賭客，其中2人特別受矚目，一名楊姓男子剛領到政府的普發1萬，就來試試手氣，另名林姓男子車禍摔斷左手，傷勢還沒癒合，仍強忍疼痛到場開賭，讓警方傻眼。

據了解，77歲陳姓老婦與53歲曾姓女子為母女關係，在淡水區中山路某巷弄違規經營無照茶室，設有視聽設備並販售酒類，上午經營清茶館，晚上則是化身為「十八骰仔」職業賭場，透過通訊軟體招攬熟客，且為躲避查緝，特別於前後門架設監視器，用以監控外部動靜並管制人員出入。

身穿白衣的楊男，剛拿到政府普發1萬就來試手氣。（圖／翻攝畫面）

淡水警方接獲線報，23日深夜11時許，見時機成熟，持士林地檢署核發的搜索票前往查緝，一舉逮捕負責人母女檔，另逮捕賭意正濃的8名賭客，查扣骰子77顆、賭具碗公1個、監視器主機及鏡頭4支，以及賭資新臺幣150萬餘元。

林男出車禍斷手仍忍痛前來聚賭。（圖／翻攝畫面）

警方清查發現，8名賭客介於47歲到72歲之間，其中，65歲楊姓男子當天才剛領到政府普發1萬現金，就前來試手氣；另名62歲林姓男子日前才出車禍摔斷左手，傷口還沒癒合，就強忍疼痛，以右手擲骰參與賭博，兩人「賭性堅強」讓警方看了也搖頭，警方詢後將負責人母女檔依賭博罪嫌移送士林地檢署偵辦，8名賭客則依違反《社會秩序維護法》裁罰。

淡水警方指出，今年迄今已取締14家無照茶室，累計裁罰66萬元，其中更有2間被新北市府執行斷水斷電，無照茶室易成治安死角，衍生各類違法風險，警方將持續結合第三方警政，加強查察可疑營業場所，絕不容許非法行為危害社區治安。

。（圖／翻攝畫面）

