淡水警破獲無照茶室聚賭 普發一萬試手氣、斷手也來輸贏

記者黃秋儒／新北報導

根據淡水警分局統計，今114年迄今，轄區內已取締14家無照茶室，累計裁罰66萬元，其中2家更遭新北市政府執行斷水斷電，展現警方淨化地方治安的決心。近日警方在強化查察期間，掌握情資，發現中山路一處無照茶室暗藏職業賭場，遂深夜持搜索票攻堅，一舉逮捕2名負責人及8名賭客，並查扣賭資超過新臺幣150萬元。

淡水警分局指出，淡水警方日前接獲情資，指稱中山路巷弄內一間無市招茶室門禁森嚴、僅熟客可入，以俗稱「十八骰仔」方式聚賭，經多日蒐證確認該處有賭博情事後，向士林地檢署聲請搜索票獲准，於本月23日23時許，結合分局與派出所多名警力展開搜索行動。員警衝入室內時，77歲陳姓婦人與53歲曾姓女子正主持賭局，場內8名賭客見警方上門個個驚慌失措，當場查扣骰子77顆、賭具碗公1個、監視器主機及鏡頭4支，以及賭資新臺幣150萬餘元（其中包含抽頭金新臺幣14萬餘元）。

淡水分局警方一舉逮捕2名負責人及8名賭客，現場查扣賭資超過新臺幣150萬元。(讀者提供)

淡水警分局提到，警方清點與盤查過程中，發現8名賭客年齡介於47至72歲之間，其中兩人特別引人注意，65歲的楊姓男子於當天剛領取政府補助1萬元後，便直奔賭場「試手氣」；而62歲的林姓男子日前因車禍摔斷左手，傷勢仍未癒合，仍強忍疼痛，以右手擲骰參與賭博，兩人「賭性堅強」讓警方看了也搖頭。初步調查，該茶室不僅無照營業，還設有視聽設備並販售酒類，且為躲避查緝，特別於前後門架設監視器，用以監控外部動靜並管制人員出入，但仍被警方掌握一網打盡。2名負責人依《刑法》賭博罪移送士林地檢署偵辦，8名賭客則依《社會秩序維護法》裁罰。

淡水警分局表示，無照茶室易成治安死角，衍生各類違法風險，警方將持續結合第三方警政，加強查察可疑營業場所，絕不容許非法行為危害社區治安。