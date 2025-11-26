淡水警破獲賭場 賭客普發一萬就來試手氣

（中央社記者王鴻國新北26日電）淡水分局日前掌握中山路一處無照茶室暗藏職業賭場，深夜持搜索票攻堅，逮捕2名負責人及8名賭客，經詢問，竟有賭客剛領普發的1萬元就來試手氣，不僅沒贏錢還需面臨裁罰。

新北市政府警察局淡水分局今天發布新聞稿表示，日前接獲情資並經蒐證，確認中山路巷弄內一間無市招的茶室暗藏賭場，由於門禁森嚴、僅熟客可以進入，前後門架設監視器，用以監控外部動靜並管制人員出入。

警方表示，經向士林地檢署聲請搜索票獲准，23日深夜11時許就動員多名警力展開攻堅，員警衝入室內逮捕正主持賭局的77歲陳姓婦人與53歲曾姓女子，以及場內8名賭客。

警方表示，賭場以俗稱「十八骰仔」方式聚賭，當場查扣骰子77顆、賭具碗公1個、監視器主機及鏡頭4支，以及賭資新台幣150萬餘元（包含抽頭金14萬餘元）。

警方表示，經詢問，65歲的楊姓賭客於當天才剛領取政府普發的1萬元現金後，就直奔賭場試手氣；還有62歲林姓男子日前才因車禍摔斷左手，但仍忍痛擲骰賭博，讓警方看了也搖頭。

警方表示，詢問後，2名負責人依賭博罪嫌移送士林地檢署偵辦，8名賭客依社會秩序維護法移送裁罰。（編輯：李亨山）1141126