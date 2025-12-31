淡水貝果店盜圖被抓包 二度道歉稱「外包」再挨批

淡水一間知名的貝果專賣店，陷入盜圖風波。（圖／翻攝自threads@jojabagels）





淡水一間知名的貝果專賣店，陷入盜圖風波，遭盜用的馬來西亞店家跨海抓包，引發軒然大波，業者原先只簡短聲明是作業疏失，遭到炎上，昨天發表正式道歉聲明，表示因為沒有專業美工，外包團隊犯下疏失，但仍遭質疑真實性。

咖啡色的巧克力口味貝果，搭配淡紫色的藍莓內陷，讓人看了口水直流。這間貝果店2023年在淡水開了第一家店，業者常在網路上分享自家商品，讓民眾光是看照片就口水直流，今年7月插旗天母，吸引更多人前去朝聖，不過卻遭質疑盜圖。

馬來西亞業者放上對比圖說，右邊這張是他們自己拍攝的產品圖，對於直接被冒用提出質疑，一開始商家只發了簡短道歉聲明，表示因作業疏失，未經商家事前同意，即使用其相關圖片，對造成不便很抱歉。不過網友不滿，認為避重就輕。

店家二度發布道歉聲明，表示廣告宣傳部分，是委外廠商來設計，第一時間得知侵權，也立刻致歉，也說已經主動私訊商家，協商後續處理方式，不過不少網友仍然不買單，質疑「是不是你家的產品你都分不出來？」，更質疑道歉時，為何沒有提到對方店名，更痛批這根本是「國王的外包」。

