淡水貝果店盜圖遭本店跨海抓包 道歉聲明網不買單

位於淡水的貝果店「DOUBLE O'S」遭馬來西亞店家跨海指控盜用商品圖片，30日傍晚發布正式道歉聲明，將責任歸咎於委外設計團隊的疏失，強調店內沒有專業美工才會發生此事，然而聲明內容反遭網友質疑避重就輕、毫無誠意。

位於淡水的貝果店「DOUBLE O'S」遭馬來西亞店家跨海指控盜用商品圖片 。（圖／翻攝自 Threads@jojabagels）

馬來西亞貝果店「JOJA Bagels & Coffee」日前在社群平台Threads發文控訴，自家團隊拍攝的產品照片，遭DOUBLE O'S擅自使用，直言「這是直接截圖盜用的概念嗎」。從對比照片可見，DOUBLE O'S僅將圖片去背處理，商品本身完全一模一樣，事件迅速在網路上引發討論。

DOUBLE O'S最初僅發布簡短聲明，表示「本店於近期社群內容中，因作業疏失，未經商家事前同意即使用其相關圖片」，並稱已將圖片下架、向商家致歉。不過這份聲明隨即遭到網友砲轟，認為完全沒有誠意且刻意迴避重點。

該店在30日傍晚刪除原貼文，重新發布道歉聲明。聲明中提到，由於店內沒有聘請專業美工，DM設計都委託外製單位處理，收到網路消息後第一時間與外製單位確認，確認侵權後立即向對方致歉。聲明強調，雖然侵權圖片確實由品牌發布，會一力承擔責任並改善，已主動私訊該商家致歉與討論後續處理，日後會加強對外製單位的要求。

然而新版道歉聲明仍無法平息爭議。網友留言質疑：「道歉時提到對方店名不是最基本的嗎？為什麼連提都不提」、「Joja是受害者，他們辛苦拍攝的圖，被你們偷了、盜用了、二創了、拿去作盈利商業行為，為什麼你的聲明都沒有提到joja」、「業主一定也看過圖，才決定對外發出的，既然如此不用公布外包商名稱讓大家避雷嗎」。

更有人質疑，「自己沒商品圖、對方也沒來拍照，DM宣傳圖上跑出來一張貝果，你都不用懷疑喔」、「我才不相信是作業疏失，還推給外面，真難看」、「賣吃的商品找居然不是用自己的產品拍攝， 這什麼瞎理由， 丟臉外國去， 希望對方告到底。所以顧客拿到的食物跟照片不符十分正常？」、「沒有實作商品外包卻能給出圖片，那不是AI就是盜圖，就這麼簡單」。

