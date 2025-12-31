淡水貝果店盜圖…遭大馬店家跨海抓包！道歉聲明網怒了：丟臉

生活中心／綜合報導

新北淡水人氣貝果專賣店「 DOUBLE O’S E」，因主打用料澎湃的爆餡貝果，2023年開幕後話題不斷，今年7月更宣布插旗台北天母，是雙北不少貝果迷的愛店之一。沒想到近期被遠在馬來西亞的貝果品牌「JOJA Bagel」抓包盜用商品圖片，雖然DOUBLE O’S隨即下架照片並道歉，但因過於簡短遭質疑沒誠意，店家緊急補發道歉聲明、又因隻字未提原創店家，引發另一波炎上，遭砲轟「丟臉丟到外國了！」

廣告 廣告

大馬貝果店「JOJA Bagels & Coffee」近期發出1張對比圖，左邊是DOUBLE O'S宣傳照、右邊則是自家團隊拍攝的產品照，2張圖裡的澎湃切面貝果竟是一模一樣， DOUBLE O'S只是去背變成白色，令大馬店家傻眼表示，「請問台北的這家貝果店是...直接截圖盜用的概念？」隨著貼文熱議、燒到台灣，不少國人認出是DOUBLE O'S，而且該店家還追蹤大馬原創店家，質疑「當素材圖庫嗎？」、「太丟台灣人的臉了吧」，怒點名店家出面交代。

丟臉丟到大馬…人氣貝果店「超猛商品圖」遭本店抓包盜用！道歉聲明網怒了

大馬原創店家曬出對比照指控盜圖，釣出台灣貝果店現身道歉。（圖／翻攝「jojabagels」Threads）

丟臉丟到大馬…人氣貝果店「超猛商品圖」遭本店抓包盜用！道歉聲明網怒了

大馬原創店家曬出對比照指控盜圖，釣出台灣貝果店現身道歉。（圖／翻攝「jojabagels」Threads）

隨著爭議持續延燒，店家也現身留言區「這邊向店主您鄭重道歉，平台圖片當下也均已全刪除」，被問到盜圖原因只稱，「即使說明理由還是屬於狡辯的，事實我真的用了店家圖片造成傷害，真誠想致歉聲明給店主」，再度引發炎上。對此，店家緊急發出道歉聲明，表示店內的DM部分都是委託外製單位設計的，得知被控訴盜圖後就馬上向該單位確認，得知確有侵權狀況後就趕快先在網路道歉，同時下架照片，「由於侵權的圖片確實是我們品牌發布的，我們責無旁貸，除了會一力承擔並改善外，並已主動私訊該商家致歉與後續處理方式。」

丟臉丟到大馬…人氣貝果店「超猛商品圖」遭本店抓包盜用！道歉聲明網怒了

店家因道歉過於簡短被炎上，重新發出道歉聲明。（圖／翻攝「doubleos2020」Threads）

大馬原創店家事後更新，DOUBLE O'S已私下聯絡說明狀況、全數下架相關侵權圖片，「本事件中，我們未收取任何補償或費用，選擇在此畫下句點。發聲不是為了對立，而是希望業界能彼此尊重原創與品牌權益。每一份創作都來自時間與心血。感謝所有支持原創、理解我們立場的人。」大馬店家大氣的處理方式收穫一票人讚賞，但也有不少人抱不平表示，「他們的道歉聲明，完全沒有提到你們的名字」、「謝謝你們大人有大量，那盜用圖片店家我們會抵制來懲罰他」、「他道歉的這麼沒誠意，joja 你太大氣了吧」。

丟臉丟到大馬…人氣貝果店「超猛商品圖」遭本店抓包盜用！道歉聲明網怒了

大馬原創店家未收取任何補償或費用，選擇就此畫下句點。（圖／翻攝「jojabagels」Threads）

















原文出處：丟臉丟到大馬…人氣貝果店「超猛商品圖」遭本尊抓包盜用！道歉聲明網怒了

更多民視新聞報導

跨年夜北部恐下大雨！元旦全台急凍「這3天」跌剩7度

統神想送兒子出國學英文！選「1國家」網困惑：都是華人…

曹西平手足仍可拿1/3遺產？律師教1招翻盤：乾兒子快去找

