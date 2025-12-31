淡水貝果店盜圖…遭大馬店家跨海抓包！道歉聲明網怒了：丟臉
生活中心／綜合報導
新北淡水人氣貝果專賣店「 DOUBLE O’S E」，因主打用料澎湃的爆餡貝果，2023年開幕後話題不斷，今年7月更宣布插旗台北天母，是雙北不少貝果迷的愛店之一。沒想到近期被遠在馬來西亞的貝果品牌「JOJA Bagel」抓包盜用商品圖片，雖然DOUBLE O’S隨即下架照片並道歉，但因過於簡短遭質疑沒誠意，店家緊急補發道歉聲明、又因隻字未提原創店家，引發另一波炎上，遭砲轟「丟臉丟到外國了！」
大馬貝果店「JOJA Bagels & Coffee」近期發出1張對比圖，左邊是DOUBLE O'S宣傳照、右邊則是自家團隊拍攝的產品照，2張圖裡的澎湃切面貝果竟是一模一樣， DOUBLE O'S只是去背變成白色，令大馬店家傻眼表示，「請問台北的這家貝果店是...直接截圖盜用的概念？」隨著貼文熱議、燒到台灣，不少國人認出是DOUBLE O'S，而且該店家還追蹤大馬原創店家，質疑「當素材圖庫嗎？」、「太丟台灣人的臉了吧」，怒點名店家出面交代。
大馬原創店家曬出對比照指控盜圖，釣出台灣貝果店現身道歉。（圖／翻攝「jojabagels」Threads）
大馬原創店家曬出對比照指控盜圖，釣出台灣貝果店現身道歉。（圖／翻攝「jojabagels」Threads）
隨著爭議持續延燒，店家也現身留言區「這邊向店主您鄭重道歉，平台圖片當下也均已全刪除」，被問到盜圖原因只稱，「即使說明理由還是屬於狡辯的，事實我真的用了店家圖片造成傷害，真誠想致歉聲明給店主」，再度引發炎上。對此，店家緊急發出道歉聲明，表示店內的DM部分都是委託外製單位設計的，得知被控訴盜圖後就馬上向該單位確認，得知確有侵權狀況後就趕快先在網路道歉，同時下架照片，「由於侵權的圖片確實是我們品牌發布的，我們責無旁貸，除了會一力承擔並改善外，並已主動私訊該商家致歉與後續處理方式。」
店家因道歉過於簡短被炎上，重新發出道歉聲明。（圖／翻攝「doubleos2020」Threads）
大馬原創店家事後更新，DOUBLE O'S已私下聯絡說明狀況、全數下架相關侵權圖片，「本事件中，我們未收取任何補償或費用，選擇在此畫下句點。發聲不是為了對立，而是希望業界能彼此尊重原創與品牌權益。每一份創作都來自時間與心血。感謝所有支持原創、理解我們立場的人。」大馬店家大氣的處理方式收穫一票人讚賞，但也有不少人抱不平表示，「他們的道歉聲明，完全沒有提到你們的名字」、「謝謝你們大人有大量，那盜用圖片店家我們會抵制來懲罰他」、「他道歉的這麼沒誠意，joja 你太大氣了吧」。
大馬原創店家未收取任何補償或費用，選擇就此畫下句點。（圖／翻攝「jojabagels」Threads）
原文出處：丟臉丟到大馬…人氣貝果店「超猛商品圖」遭本尊抓包盜用！道歉聲明網怒了
更多民視新聞報導
跨年夜北部恐下大雨！元旦全台急凍「這3天」跌剩7度
統神想送兒子出國學英文！選「1國家」網困惑：都是華人…
曹西平手足仍可拿1/3遺產？律師教1招翻盤：乾兒子快去找
其他人也在看
資深藝人曹西平驚傳於住處離世 享壽66歲
消防人員抵達現場後確認為內科OHCA（到院前心肺功能停止）案件。初步觀察，患者遺體已出現明顯屍斑及肢體僵硬，判定死亡多時。轄區警方隨後到場協助，初步排除外力介入，詳細死因仍待後續進一步調查釐清。令人感嘆的是，在事發前一日（28日）的凌晨，曹西平才針對前幾天的大...CTWANT ・ 1 天前 ・ 72
曹西平疑趴睡離世 乾兒子曝慢性病未就醫
資深藝人曹西平於29日驚傳猝逝，消息曝光後震驚演藝圈。與他情同父子的乾兒子Jeremy證實，曹西平是在睡夢中離世，生前有高血壓狀況也未就醫的他，疑似因此猝逝。鏡週刊Mirror Media ・ 4 小時前 ・ 11
同居曹西平「愛心便當」每天吃！乾兒子身分曝光
娛樂中心／李汶臻報導資深藝人曹西平12月29日晚間被「乾兒子」34歲吳姓同居男子，發現在新北三重住家猝逝，享壽66歲。曹西平與乾兒子Jeremy的緣分源於小17歲、情同兄弟的助理阿凱，阿凱當年陪伴曹西平熬過父母離逝之痛，阿凱病逝前曾託付Jeremy要好好照顧曹西平；如今，與曹西平同居多年的「乾兒子」Jeremy的真實身分，也再度成為外界關注焦點。民視 ・ 23 小時前 ・ 11
獨居者的悲歌！66歲曹西平驚傳家中猝逝 醫示警：「4現象」要注意
藝人曹西平28日凌晨在強震後在臉書感嘆發文，但其乾兒子後來卻聯繫不上曹西平，昨天（29日）深夜10時許，乾兒子報案指表示，曹西平在家中猝逝，經消防員到場確認，曹西平已死亡多時，享壽66歲。此事也凸顯獨居者的悲歌，醫師丁賢偉幫民眾歸納出4種可能的原因，讓大家平時能自我檢視。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 32
曹西平曾癱軟倒3天「全尿地上」 去年曾感嘆：走路都靠意志力
以墨鏡、哨子與「醜八怪」口頭禪聞名的資深藝人曹西平，29日深夜10點多被乾兒子發現陳屍於新北市三重住處，警消到場確認已出現屍斑與僵硬情形，明顯死亡多時，享壽66歲。目前僅知曹西平是因為內科疾病而過世。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 15
曹西平逝世太突然！醫曝「7大危險信號」 很多人以為只是累
（記者張芸瑄／綜合報導）資深藝人曹西平傳出猝逝消息，享壽66歲。昨（29）日深夜約10時，新北市消防局三重分隊 […]引新聞 ・ 21 小時前 ・ 27
曹西平驟逝 「東湖涼糕哥」淚揭13年暖舉：是我這輩子最大貴人
【緯來新聞網】資深藝人曹西平昨（29日）被發現在家中過世，享壽66歲，消息震驚各界。對此，過去因「東緯來新聞網 ・ 1 天前 ・ 4
曹西平睡夢中走的！生前交代後事「3細節」曝光 謝他陪人生最後一哩路
資深藝人曹西平（四哥）29日深夜傳出在家中猝逝，被發現時已經明顯死亡，身上出現屍斑跟僵硬狀態，享壽66歲。曹西平生前和乾兒子Jeremy及其女友同住，雖無血緣關係，感情卻宛如家人，過去就曾向Jeremy交代後事3細節。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 發起對話
屢遭我軍「火控鎖定」 共艦喊：嚴重危及安全
台海對峙，驚險一瞬間！今天（30）凌晨，共軍「烏魯木齊艦」，企圖闖入我24浬鄰接區，遭到海軍「班超艦」火控雷達鎖定。隨後，共軍透過廣播嚴正喊話，說這是「敵對行為」、「嚴重危及安全」，並要我軍立即停止挑釁行動；不過我軍「班超艦」，全程堅守陣位，沒讓共艦跨越雷池一步。TVBS新聞網 ・ 15 小時前 ・ 248
曹西平生前與他們鬧翻！包偉銘結婚僅臉書通知 潘若迪紙紮錄影帶給他氣炸
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導資深藝人曹西平29日被發現於三重家中逝世，享壽66歲，而他離世當天凌晨才於臉書發文，如今驟然離世，讓粉絲相當震驚且不捨...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 6
「本來很討厭曹西平」！1原因讓苦苓改觀道歉：希望他一路好走
資深藝人曹西平於29日傳出猝逝，震驚演藝圈。知名作家苦苓在臉書發長文悼念，坦言自己曾對曹西平在節目上的「毒舌」形象不以為然，直到一場錄影意外中，看見曹西平無懼護航被痛罵的基層工作人員，才讓他驚覺那張快嘴背後，其實藏著一顆極其善良且貼心的靈魂。苦苓心痛表示，這份遲來的歉意與敬意，遺憾只能在對方在天之靈訴說。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 54
出賣蔡依林45歲極致視角！謝盈萱曬片喊：怎麼辦到
娛樂中心／綜合報導天后蔡依林（Jolin）的「PLEASURE世界巡迴演唱會」，自昨（30日）開始、一連3天在台北大巨蛋舉行。開唱首日，影后謝盈萱就到場支持，隨後也在IG限動上傳超近距離片段，讓45歲蔡依林的超極致視角全被出賣。民視 ・ 2 小時前 ・ 6
林俊傑女友「七七」背的「冰淇淋包」被挖出要價近百萬！傳擁紐約、東京房產 網友熱議：這身價不簡單！
照片中一家人同框笑容自然，而最引發討論的，正是站在一旁陪同入鏡的長髮女生，被眼尖網友一眼認出正是近期頻頻被點名、小林俊傑21歲的女友「七七」，也讓這張原本單純的慶生照，瞬間被視為感情狀態正式浮上檯面的關鍵瞬間。隨著照片熱傳，七七的身分背景也被陸續起底！她的...styletc ・ 21 小時前 ・ 13
中職》兄弟公布釋出選手名單 前經典賽國手入列！
中信兄弟宣布，基於球隊長期發展與整體戰力規劃考量，中信兄弟將進行部分陣容調整。在林書逸與馬鋼因生涯規劃離隊後，中信兄弟今天（12月31日）也正式宣布，於合約期滿後不再續約之名單為吳哲源、楊志龍、黃弘毅、黃鈞聲。現年31歲的吳哲源出身選秀第10輪的低順位，曾在2022年繳出11勝1敗、防禦率2.85的自由時報 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
曹西平昔喊：把遺產留給乾兒子！律師曝1殘酷真相：直接上位
娛樂中心／周希雯報導資深藝人曹西平憑藉直言敢怒的個性深受喜愛，經典台詞「你這個醜八怪」風靡全台，沒想到29日傳出深夜在住處猝逝，享壽66歲。他生前曾多次心寒表示，與親人關係不和睦，「有血緣又如何」，更揚言要立好遺囑，「把遺產都留給平時照顧我的乾兒子」，如今龐大遺產流向也備受矚目。不過律師張正勳給出「現實版本」，坦言最終結果可能無法如曹西平所願，感嘆「最後保護的，往往是冷漠的身分關係，而不是被繼承人的意志。」民視 ・ 1 天前 ・ 21
曹西平離世！昔與包偉銘、潘若迪鬧翻 兩人得知噩耗回應了
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導資深藝人曹西平29日被發現於三重家中逝世，享壽66歲，震驚外界，讓許多粉絲及演藝圈好友相當不捨。而過去曾與曹西平傳出不...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 44
蔡依珊曬28年前舊照！ 參加「NASA太空營」學霸青澀模樣曝光
紅豆食府千金、國民黨前副主席連勝文的妻子蔡依珊是理科學霸，近日她在社群網站分享兩張對比照，一張是1997年青少年時期，與同學們到美國參加「NASA太空營」的合影，另一張則是多年後同一群人再度聚首的近照，充滿情懷。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 13
一夜難眠！比莉聽聞曹西平噩耗爆哭 揭他為病父棄演藝事業：仁至義盡
資深藝人曹西平（四哥）出道至今超過40年，豈料昨（29日）晚間於新北市三重住家猝逝，引發外界震驚。然而，女星比莉在社群中得知曹西平噩耗後，「淚水聽不下來」，喊話曹西平一路好走。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 6
共軍起飛即鎖定！F-16狙擊手莢艙高清照曝 揭解放軍上將集體落馬內幕
中共解放軍東部戰區近期發動「正義使命-2025」大規模軍演，兩天內偵獲高達130架次共機與22艘艦艇。然而，這場原本意在威懾台灣的「肌肉秀」，卻反被國軍揭露其軍事透明度的脆弱性。三立政論《新台派上線》曝光一組令外界震驚的高清照，內容竟是共軍空警-500預警機剛從中國機場起飛、尾部還冒著黑煙的瞬間，就被國軍精準標定。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前 ・ 122
李玉璽婚事有內幕！傳「媽媽反對戀情」 許允樂提前做1事順利進家門
這段情緣始於舞台劇《婚內失戀》的合作。兩人在共演期間逐漸擦出火花，戀情迅速升溫。隨著交往穩定，李玉璽向許允樂求婚成功，並低調完成結婚登記，原是幸福的開始，卻也牽動家庭內部的種種擔憂。據《鏡週刊》報導，李家親戚透露，李媽媽對於兩人交往初期態度堅決反對，理由...CTWANT ・ 6 小時前 ・ 7