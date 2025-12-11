淡水貨車紅燈左轉！連撞波及5車受困車內 3人送醫

消防人員到場救援。（圖／翻攝畫面）





新北市淡水一名李姓男子今天（11日）下午，駕駛貨車，行經淡金路、北新路口時違規紅燈左轉，撞上對向直行的貨車後，波及1部拖吊車，被撞的貨車則是失控撞上路邊停等區3部機車，新北市消防局獲報到場時，發現李男受困車內，所幸將他救出後並無大礙，連同現場另外2傷者送醫後均無生命危險。

據了解，27歲李姓男子駕駛貨車，今天（11日）下午1時許，沿著淡水區淡金路二段往台北市方向行駛，行經北新路口時，違規紅燈左轉，先是與對向直行的貨車發生碰撞，造成貨車失控衝向路邊待轉區，波及3部機車，至於李男的貨車隨後又在波及上56歲李姓男子駕駛的拖吊車。

新北市消防局獲報派員到場時，發現李男受困車內動彈不得，將他救出後，所幸只有輕傷並無大礙，連同另名貨車駕駛與一名機車騎士送醫後均無生命危險，確切車禍原因仍待釐清。

消防人員到場救援。（圖／翻攝畫面）

