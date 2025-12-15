淡水車禍死者身分曝！駕事男騎車「要去考駕照」

淡水發生死亡車禍。（圖／東森新聞）





新北市淡水區淡金路今（15）日發生一起死亡車禍，43歲郭姓男子騎車出門去考機車駕照，要右轉時卻和後方和54歲吳姓女騎士發生碰撞，女子頭部重擊最終傷重不治，而死者生前是一名護理師。

經警方初步調查，死者吳女是新光醫院的護理師，郭男無照駕駛，聲稱「要去考機車駕照」，全案依規定製單舉發，警詢後依涉嫌過失致死罪嫌移送士林地檢偵辦。

據悉，郭男騎著普通重機車沿淡金路往台北行駛時，要從外側車道右轉至路邊，結果卻和後方吳姓女騎士發生碰撞，郭男四肢擦挫傷，而吳女則是頭部受創，當場沒了呼吸心跳，警方獲報到場將兩人送醫，並對郭男實施酒測，酒測值為0，而吳女經搶救後仍於中午12時許宣告不治，詳細肇事原因及責任歸屬將進一步調查釐清。

更多東森新聞報導

精油推拿成惡夢！已婚女子診所內遭性侵 丈夫門外苦等不知情

中台禪寺爆師兄下藥性侵師弟 近30年黑歷史遭起底

移工帶少女回宿舍激戰！室友忍不住加入 下場慘了

