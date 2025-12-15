淡水車禍2機車碰撞釀1死！43歲騎士辯稱：正要去考駕照

新北市淡水區今日上午發生死亡車禍。 圖：翻攝畫面

[Newtalk新聞] 新北市淡水區今日上午發生一起死亡車禍，54歲的吳姓婦人騎機車行經淡金路，疑似因煞車不及撞向前方準備右轉的43歲郭男機車騎士，吳女頭部重創送醫不治，郭男則擦傷無大礙，警方查出郭男無照駕駛，辯稱當時正要去駕訓班考駕照。

淡水警方指出，今日上午淡水區淡金路199-1號前發生車禍，43歲郭男騎機車沿淡金路往台北行駛，行經該處時從外側車道欲右轉至路邊，與後方54歲吳姓女騎士發生碰撞，吳女頭部受創現場已無呼吸心跳，經送醫急救後宣告不治。

廣告 廣告

警方指出，郭姓男子平時在工地做粗工，有詐欺及公共危險罪前科，還曾因肇事而遭註銷機車駕照，警方查出郭男目前駕照為註銷狀態，郭男辯稱當時正要去考駕照。

吳姓女子是1名護理師，當時正準備要去上班，不料碰上車禍遭遇死劫，警方依涉嫌過失致死罪嫌將郭男移送士林地檢署偵辦。由於事故現場並沒有監視器，警方呼籲行經車輛如有行車記錄器拍攝到事發經過，可以提供給警方以釐清事發經過。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

誇張！武嶺邊坡遭丟遍地垃圾 網怒：超沒公德心

大安區女工人21樓墜地身亡！北市勞檢處勒令停工重罰