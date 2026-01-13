淡水輕軌驚魂！多元計程車誤闖軌道受困 半小時才脫困影響列車通行

記者莊淇鈞／新北報導

休旅車卡在輕軌行經區的情形。（圖／翻攝畫面）

新北市淡水輕軌濱海沙崙站往濱海義山站區間，昨天（12日）深夜11時許，1輛由54歲周姓男子疑因不熟悉路況，駕駛休旅車不慎衝上淡海輕軌軌道區域，致車輛受困無法移動，當時影響到1班輕軌列車通行，經過約半小時警方等相關單位協助後，休旅車才脫困，輕軌才恢復全線通行，而駕駛經警方酒測及毒測並未酒駕與毒駕。

警方獲報到場處理。（圖／翻攝畫面）

據了解，周男為多元計程車駕駛，事發時開著營業用的休旅車行駛在新北市淡水區濱海路二段上，但因路況不熟，不慎開上淡海輕軌軌道區域，導致休旅車受困無法移動。

警方獲報到場時發現，周男駕駛的休旅車左前輪卡於軌道緣石且受損爆胎，現場無人受傷，隨即聯繫民間拖吊業者協助排除，並同步通報捷運警察分隊及輕軌公司進行行車監控與調度，確保軌道運行安全。

周男經警方現場檢測，並無酒駕或毒駕的情形，後續情形警方將依相關規定處置。

