淡水連棟鐵皮屋起火 環保局發布《空污提醒》

新北市淡水區埤島一處連棟鐵皮屋今（31）日06時03分突冒黑煙，新北市消防局接獲通報後出動50車120人前往搶救，到達現場，燃燒3間鐵皮屋(汽修廠、烤漆廠、住家)，有延燒之虞，無人受困，06時53分火勢控制，07時08分火勢撲滅，燃燒面積及起火原因待查。

新北市環保局已立即發佈《空污提醒》，環保局指出，經大氣擴散模擬空污異味可能影響範圍包括新北市八里區及淡水區，提醒鄰近居民緊閉門窗、外出記得配戴口罩，避免身體不適、保護呼吸道健康！另因大氣條件變化快，環保局將持續監控更新空品變化，啟動相關應變作為。