淡水運動中心 1/5起試營運免費

新北市府持續推動運動設施全面升級，其中淡水國民運動中心歷經封館整修後，將以全新風貌回歸，一月五日至十一日試營運，全館免費體驗。優化改裝後的體適能中心擴大至約三百坪空間，搭配全新器材與明亮訓練環境；游泳池空調及通風系統也全面汰換升級，同時新增七間團課教室及器械皮拉提斯專區，課程容量與選項同步提升。

體育局表示，淡水國民運動中心整修最受期待的亮點之一，是將原頂樓空間活化再利用，打造全台首座設於國民運動中心的戶外高爾夫推桿練習場，場地採用高擬真人工草皮鋪設，平整安全、視野開闊。

另外，綜合球館可彈性規劃羽球、籃球及匹克球等運動；新增團課空間並引入深受民眾喜愛的器械皮拉提斯。各類運動課程也全新規劃。

體育局補充，試營運期間課程享八五折，體適能與游泳一對一課程九折，購買季卡贈十張ＶＩＰ券、月卡贈三張ＶＩＰ券；自一月十二日至十八日，體適能及游泳一對一課程、團體課程可享九五折優惠。