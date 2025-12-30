淡水運動中心1／5試營運免費體驗 推首座戶外高爾夫推桿場

淡水運動中心打造全台首座設於國民運動中心的戶外高爾夫推桿練習場。（新北市體育局提供）

新北市淡水國民運動中心歷經105天封館整修後，將於明（115）年1月5日起開放全館免費體驗的試營運1周。體育局指出，本次整修最受期待的亮點之一，是將原頂樓空間活化再利用，打造全台首座設於國民運動中心的戶外高爾夫推桿練習場，場地採用高擬真人工草皮鋪設，平整安全、視野開闊，不論是初次接觸高爾夫的民眾，或希望練習短杆手感的球友皆能輕鬆使用。

體育局表示，淡水國民運動中心全館改裝重新開幕，將於1月5日至1月11日進行試營運，除了新增戶外高爾夫推桿練習場外也對運動中心舊有設備升級。優化改裝後的體適能中心擴大至約300坪空間，搭配全新器材與明亮訓練環境，動線更寬敞流暢；游泳池空調及通風系統也全面汰換升級，水溫更穩定舒適，四季皆適合訓練，同時新增7間團課教室及器械皮拉提斯專區，課程容量與選項同步提升，打造更友善、更多元的運動環境。

廣告 廣告

升級後的淡水運動中心引入深受民眾喜愛的器械皮拉提斯課程。（新北市體育局提供）

另外，綜合球館可彈性規劃羽球、籃球及匹克球等運動，滿足不同族群需求，也新增團課空間並引入深受民眾喜愛的器械皮拉提斯，各類運動課程也全新規畫，包含器械課程、肌力訓練、功能性訓練、球類活動、親子與銀髮友善課程等，不同族群皆可找到適合的訓練方式，讓淡水國民運動中心成為兼具多元運動、健康促進與生活享受的城市運動基地。

體育局補充，淡水國民運動中心以「專業動線、舒適環境、多元運動」為升級核心，期待陪伴更多市民建立規律運動習慣，讓運動自然融入日常，成為北海岸最日常的健康風景。1月5日起歡迎市民親臨開箱，全館免費體驗。試營運期間課程享85折，體適能與游泳一對一課程9折，購買季卡贈10張VIP券、月卡贈3張VIP券。開幕後自1月12日至1月18日，體適能及游泳一對一課程、團體課程可享95折優惠，更多課程、設施與活動資訊，請搜尋淡水國民運動中心官方網站及粉絲專頁查詢。

更多中時新聞網報導

馬刺讓雷霆栽兩跟頭 綠軍看漲

蔡小虎發宏願征服北高雙巨蛋

蔓越莓抗發炎 顧泌尿道又護心