淡水運將按喇叭惹禍！控特斯拉男「硬拉車門」 司機鎖門報警

一起行車糾紛事件在新北市淡水引發關注，一名多元計程車司機因按喇叭催促前方車輛前進，導致特斯拉車上兩名男子下車理論並試圖強行拉開計程車車門。事件發生在1號晚上9點多，地點位於淡水滬尾藝文園區旁。整個過程中，計程車司機因擔心安全不敢下車，緊急報警求助，而特斯拉上的兩名男子在附近民眾勸阻後最終離開現場，過程中還造成計程車後照鏡被撞歪的損害。

事件發生在一條只能右轉的車道上，當時一輛白色轎車停在最前方不動。多元計程車司機為催促前車前進，連續按喇叭數秒，此舉引發前方特斯拉車內兩名男子的不滿。兩人隨即下車前來理論，並出現「前面不走叭啥」、「你在叭xx啦」等言語。當司機表示要報警時，兩名男子試圖強行拉開計程車車門。司機立即鎖門並撥打電話報警，不敢將車窗拉下或下車應對。期間，計程車的後照鏡被撞歪。附近民眾見狀上前勸阻，好不容易將兩名男子勸回車上。

計程車司機不滿對方行為，指控他們下車嗆聲並拉車門，因此要求他們留下來等警方到場，並大喊「我已經報警了」、「肇事逃逃逃逃逃」。然而，特斯拉駕駛並未停留，違規左轉離開現場。司機事後表示，雖然知道自己違規按喇叭也有錯，但沒想到對方會用如此激烈的手段下車理論。他已請警方在現場做簡易記錄，但尚未正式到派出所提告。

警方表示，如果收到相關檢舉，將依規定開罰。這起事件不僅讓計程車司機感到驚嚇，車上乘客也對整個過程感到傻眼，司機更表示自己載客途中差點遭受攻擊，令人擔憂行車安全問題。

