淡水選戰提前暖身 游明諺啟動行動服務站 結合法律諮詢與公益深入基層

民進黨新北市議員擬參選人游明諺12月27日於淡水正式啟動「游明諺行動服務站」。（游明諺提供）

隨著明年新北市議員選舉腳步逼近，第1選區地方選情逐漸升溫。前立委何志偉辦公室主任、民進黨市議員擬參選人游明諺，日前在完成競選看板布局後，12月27日於淡水水碓派出所前正式啟動「游明諺行動服務站」，以實際行動走進社區，展現深耕地方的企圖心。

游明諺表示，自己過去10年在基層與立委、議員團隊歷練，長期處理民眾陳情與市政協調，深知地方需求。他指出，許多民眾在遇到問題時，最在意的是「找得到人、事情有人處理」，行動服務站正是希望縮短服務距離，提供更即時、便利的協助。

本次活動結合公益與實務服務，邀請楊羽萱、陳柏霖2位律師提供免費法律諮詢，協助民眾解決生活中常見的法律疑難，同時也與華山基金會合辦「捐發票換高麗菜」公益活動。當天淡水氣溫偏低、細雨不斷，仍吸引不少居民到場參與，現場共募集逾千張當期發票，氣氛溫馨。

