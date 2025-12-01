淡水還在缺水！新北市府宣布將依約重罰 台水公司坦言「修復難度極高」力拼明日凌晨全面復水

[FTNN新聞網]記者盧逸峰／新北報導

新北市淡北道路工程於11月27日誤挖地下自來水管線，導致淡水6萬多戶無水可用，新北市長侯友宜今（1）日上午雖表示已復水8成，仍有部分鄰里無水可用，停水邁入4天，新北市政府強調將依約開罰顧問公司及承包商，也會啟動檢討、追究相關責任。《FTNN新聞網》記者今日下午前往淡水區行政中心及淡海地區供水站，仍看見些許民眾拿著各式水桶前往裝水。

FTNN新聞網》記者今日下午前往淡水區行政中心及淡海地區供水站，仍看見不少民眾拿著各式水桶前往裝水。（圖／記者盧逸峰攝）

台水公司今日傍晚也說明，因該段管線埋設深達地下8公尺，且破損點位於管線接頭，修復工程難度極高，自11月28日凌晨起全力日夜搶修，已於11月30日下午5時順利修復並逐步恢復供水，部分管線末端及高地區因需進行加壓與排氣作業，預計明（2）日上午2時全面恢復供水。

新北市工務局指出，淡北道路工程施作基樁鑽掘時，承包商不慎鑽破深埋地下8公尺的自來水管，以致淡水地區6.6萬多戶長時間停水。新北市政府立即啟動處理應變機制，自來水公司按照停水日數折減水費，市府並設立窗口統一受理陳情案件，依契約開罰顧問公司及承包商，後續檢討釐清責任後將再追究相關責任。

新北市工務局長馮兆麟進一步指出，此次施工事故造成淡水地區大規模停水，停水期間造成居民生活不便深感抱歉，自來水公司會按照實際停水日數比例折減水費。本局亦協調包商啟動保險機制，新工處於今日下午1時起連續3天，在淡水區公所設置統一窗口受理民眾陳情訴求，包含財物相關損失等，視釐清相關責任後將對外說明。

馮兆麟強調，將依照《施工安全衛生管理作業要點》相關規定罰處顧問公司與承包商，並盡速釐清事故原因與責任，依約追究責任。

