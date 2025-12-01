淡水部分地區仍沒水原因曝！網嘆：不是在提水的路上，就是用貓砂上大號

記者李鴻典／台北報導

淡北道路工程日前鑽破地下自來水管，導致停水，民眾紛湧至市長侯友宜臉書留怨言。市府說，臨時供水站續供水。經濟部也在臉書發文，淡水輸水管因新北道路工程誤損，台水日夜搶修48小時，昨天已把大水管修復。網友則是留言苦嘆，到現在還沒水，淡水人不是在提水的路上，就是在家裡用貓砂大便。

經濟部表示，復水過程須逐步注水，排空管線氣體避免爆管，懇請民眾體諒！部分水源尚未抵達的民眾，台水也持續支援水車，供民眾緊急用水。（圖／翻攝自經濟部臉書）

淡北道路工程11月27日進行主線高架橋基樁挖掘時，施工廠商不慎鑽破自來水管線，自28日凌晨0時起減壓供水，中午過後暫停供水，影響範圍涵蓋淡水區16個里，共約6.2萬戶。

侯友宜在臉書貼文說明，截至今（1）天上午6時，停水區域已有8成恢復正常用水。經了解，是自來水公司為了確保管線安全，緩慢加壓。水公司已派員巡迴操作，調整各地閥栓以加速供水。

經濟部也在臉書發文表示，淡水輸水管因新北道路工程誤損，台水日夜搶修48小時，昨天已把大水管修復。復水過程須逐步注水，排空管線氣體避免爆管，懇請民眾體諒！部分水源尚未抵達的民眾，台水也持續支援水車，供民眾緊急用水。

經濟部說，被挖損的管線，深度在地底8公尺，修復難度高，過程也受地下水影響，造成擋土測土壤坍方，搶修團隊一度緊急撤離同仁以維護現場安全。

在環境安全補強後，台水同仁繼續進場全力修復，並在昨(11/30)傍晚將管線修復完成，並逐步進行復水作業。

經濟部強調，再次感謝民眾耐心的等候，受到道路工程事件停水的民眾，台水也會依規定辦理水費減免。也提醒您，恢復供水初期水壓可能稍有波動，請暫勿啟動加壓馬達，以免因末端負壓吸入空氣而造成阻塞，或使馬達空轉受損。有任何用水問題，可撥打台水專線1910洽詢。

網友則是留言苦嘆，「到現在還沒水，淡水人不是在提水的路上，就是在家裡用貓砂大便。」、「目前還是沒水，已經是官方說復水的第17小時，水在哪裡？如果無法在昨天17:00真的給水可以老實説明，不要一直給假消息騙民眾。」

也有網友說，「謝謝！辛苦了！台水也是受災戶！」、「我知道自來水公司突然需要緊急修復，很辛苦，不會怪台水。淡北道路承包商的施工瑕疵真的很糟糕，必須咎責、賠償；既然已經出事，搶修不易，但是可不可以不要一直亂開恢復供水的支票，已經跳票三次，直到12/01上午9:00依然無法全區復水，我還是不會怪台水。挖破的淡北道路施工單位與失職的新北市府，請承擔起後果與相關責任，不要一直想把賠償責任賴給台水。」

