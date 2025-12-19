淡水金色水岸六大主題光雕明天浪漫登場

《圖說》可愛薑餅人光雕陪伴大小朋友，增添節慶趣味。〈高灘處提供〉

【民眾新聞葉柏成新北報導】為期37天至明年1月25日的「淡水金色水岸聖誕光雕」將於明〈20〉日溫馨點燈，每日晚間 6 時至 10 時在淡水金色水岸璀璨展演。新北市政府高灘地工程管理處今年以「溫馨、浪漫、童趣」為主題，打造六大光雕互動場景，結合河岸景觀與燈光藝術，營造兼具夢幻意象與故事性的聖誕夜景。

高灘處長黃裕斌表示，金色水岸今年底節慶氛圍濃厚，除六大聖誕主題光雕外，也將迎接 2026 年到來，特別於 12 月 31 日晚間 20 時 26 分在淡水河畔施放長達 13 分 14 秒的跨河煙火秀。超過 3 萬發煙火及 12 款限定特殊造型煙火將在夜空綻放，邀請市民朋友共赴淡水，一同迎接嶄新一年。

廣告 廣告

《圖說》雪人拱門光雕夜間點燈，成為人氣拍照打卡景點。〈高灘處提供〉

他說，走進淡水捷運站後方的金色水岸，首先映入眼簾的是今年最具甜蜜氣息的主題燈區「光聚甜心時光」，以高達 8 公尺的聖誕樹為主角，搭配環繞周邊的薑餅人守衛隊光雕與繽紛暖色燈光，營造洋溢幸福感的節慶氛圍，成為情侶、親子與好友拍照打卡的熱門亮點。

《圖說》光雕燈沿線佈設，提升夜間景觀亮點。〈高灘處提供〉

現場並規劃象徵祝福的「晶緞心願盒」、趣味互動的「雪人抱抱」、充滿童話質感的「拐杖屋物語」，以及今年全新推出的「星耀漫步時光」與宛如光隧道般的「星光聖誕道」，適合親子家庭、情侶及好友同遊，在漫天光影中感受濃厚聖誕氣息。

《圖說》薑餅人守衛隊為聖誕添加色彩。〈高灘處提供〉

黃裕斌指出，今年金色水岸廣場也將有一位「神秘可愛角色」驚喜亮相，融入聖誕光雕增添趣味敬請期待。提醒民眾，金色水岸交通便捷，周邊多線公車可直達，並可串聯鄰近商圈與美食景點，歡迎多加利用大眾運輸，台北捷運紅線(淡水信義線)於終點淡水站下車，往河岸方向步行約5-10分鐘即可抵達。