淡水金色水岸再升級 1.7公里觀海自行車道7月完工

（記者陳志仁／新北報導）新北市政府持續優化淡水金色水岸環境，推動「金色水岸觀海長堤自行車道營造工程」，提升遊憩品質與騎乘安全；新北市長侯友宜今（31）日前往視察海堤段工程指出，工程全長約1.7公里，力拚今（115）年7月底前完工，未來將進一步串聯北海岸與東北角，打造北台灣水岸生活圈。

圖／侯友宜表示，未來北台灣自行車道可望從北海岸一路串聯至東北角，銜接台北、桃園，甚至延伸至宜蘭，形成完整且優美的水岸自行車路網。（新北市政府新聞局提供）

侯友宜表示，淡水海堤段工程位於堤頂施作，是整體自行車路網中相當關鍵的一環，工程採高架鋼構橋設計，落柱於海堤混凝土結構，施工難度高；他感謝施工團隊克服海岸環境限制與工程挑戰，使進度順利推進，期盼完工後，讓民眾能在安全無虞的環境中，騎乘自行車飽覽北台灣最美的沿海景緻。

侯友宜也指出，新北市持續推動北海岸自行車道建設，並與中央合作，萬里、金山銜接東北角的自行車道工程已同步啟動；未來可望從北海岸一路串聯東北角，銜接台北、桃園，甚至延伸至宜蘭，形成完整且優美的水岸自行車路網，提升整體休憩與觀光能量。

高灘地工程管理處處長黃裕斌說明，隨著淡海輕軌藍海線通車，民眾可搭乘輕軌至沙崙站，出站後步行或騎乘YouBike銜接淡水河濱自行車道；海堤段自行車道位於海岸管制區特定管制區內，開放時間為每日早上6時至下午7時，提醒民眾留意相關規定。

黃裕斌補充，海堤段工程主要為拓寬自行車道，規劃堤頂淨寬3公尺的觀海自行車道，結合高架鋼構設計與無邊際海景，並同步優化既有路線與入口指引，提升整體串接性；淡水金色水岸自行車道優化工程自關渡至淡水新市鎮，全長約11公里，分為5大區段施工，預計於116年全面完工。

