淡水金色水岸海堤自行車道拚今年完工

侯友宜市長視察工程表示淡水金色水岸海堤段將成為在地秘境亮點。（圖：新北市高灘處提供）

為提升淡水金色水岸遊憩品質與自行車通行安全，新北市政府高灘地工程管理處積極推動「金色水岸觀海長堤自行車道營造工程」，工程已於一一四年五月開工。新北市長侯友宜昨（卅一）日前往視察並表示，工程將打造一點七公里且無限海景及絕美夕照自行車道，提供市民朋友更安全、舒適的休憩環境，更力拼今年七月底前完工啟用。

侯友宜表示，淡水金色水岸一直是國內外旅客的熱門景點。為了提升沿線自行車道的舒適性和遊憩品質，將推動自行車道優化工程，總投入五點八五億元，其中交通部補助四點四億元，地方自籌一點四五億元。工程將從關渡至淡水新市鎮海堤，分為五大區段共十一公里，涵蓋關渡段、竹圍段、紅樹林段、沙崙段和海堤段，強化景觀串聯及休憩設施規劃。

侯友宜表示，海堤段工程預算約二億元，將改善自行車道的視覺封閉、缺乏遮蔭及中斷騎乘等問題。改建後的騎乘空間將提供藍海景觀、遮蔭休憩點，並與市區路網連接，成為視野最遼闊、自然風貌最豐富的路段。完工後將成為淡水金色水岸的觀賞亮點，騎行時可遠眺淡水河出海口與觀音山，享受如海景第一排的美景，讓遊客不僅能順暢騎行，還能停下欣賞沿途風景。

高灘處長黃裕斌說明，隨著淡海輕軌藍海線開通，民眾亦可乘坐淡海輕軌至沙崙站，出站後散步或騎乘YouBike沿既有淡水河濱自行車道前往，另外海堤段自行車道因坐落於海岸管制區中特定管制區，規定海岸地區開放每日上午六時至下午七時，故請民眾前往觀海或騎乘自行車時注意本區段開放時間。

黃裕斌表示，海堤段長約一點七公里，主要工程為拓寬自行車道，計劃建設三公尺寬的堤頂自行車道，並以高架鋼構橋落柱於海堤混凝土結構，結合無限海景。透過優化現有自行車道及標誌指引，提供更清晰舒適的通行空間，提升金色水岸自行車道的連接性。新北河濱擁有全台最長的河濱自行車道，七條自行車道總長二百十八公里，串聯北北基桃，是北台灣重要的自行車道交通動脈。淡水金色水岸自行車道優化工程已開工，沿線五段預計於一一六年完工。