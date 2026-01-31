淡水金色水岸自行車道 拚7月底完工

為提升淡水金色水岸遊憩品質與自行車通行安全，114年5月開工的「金色水岸觀海長堤自行車道營造工程」目前正全力施工，拚今年7月底前完工啟用。新北市長侯友宜1月31日視察工程進度時表示，將打造1.7公里有無限海景及絕美夕照的自行車道，為市民提供更安全、舒適的休憩環境。

工地現場昨日雖飄著綿綿細雨，但因緊鄰海岸有無限綿延的海景，仍讓侯友宜及在地議員讚嘆不已，紛紛拿出手機合影及拍照，享受海景第一排的視覺美感。

侯友宜表示，淡水金色水岸一直以來深受國內外旅客喜愛，更是旅遊熱門景點。為優化沿線自行車道舒適性及提升遊憩品質，推動淡水金色水岸自行車道優化工程，投入經費5.85億元，由交通部補助4.4億元、地方自籌1.45億元，自關渡至淡水新市鎮海堤，分為關渡、竹圍、紅樹林、沙崙和海堤段等5大區段共11公里進行優化。

侯友宜說，海堤段未來騎乘空間將有藍海眺景、遮蔭節點及騎乘路線縫合市區路網，是整體路網中視野最遼闊、自然風貌最豐富的一段。完工後將成為觀賞唯美海岸線與淡水夕照的在地祕境亮點，能遠眺淡水河出海口與觀音山，是騎行路線中最遼闊的黃金景觀區段，有空曠純淨的景致，碧海藍天與萬紫千紅的晚霞，美景令人過目不忘。

新北市高灘地工程管理處長黃裕斌說明，海堤段總長約1.7公里，工程主要為拓寬自行車道，規畫以海天一線進行寬3公尺堤頂自行車道建置，以高架鋼構橋落柱在海堤混凝土結構，與無限綿延海景結合，並藉優化既有的自行車道與入口標誌指引，提供更清楚、舒適的通行空間，提升金色水岸自行車道串接性。

黃裕斌補充，隨著淡海輕軌藍海線開通，民眾亦可乘坐淡海輕軌至沙崙站，出站後散步或騎乘YouBike沿淡水河濱自行車道前往。另海堤段自行車道因坐落於海岸特定管制區中，規定開放時間為每日上午6時至下午7時，提醒未來開放後，民眾前往務必注意該區段開放時間。