淡水金色水岸觀海長堤自行車道力拼今年完工

記者林普天/新北市報導

提升淡水金色水岸遊憩品質與自行車通行安全，新北市政府高灘地工程管理處積極推動「金色水岸觀海長堤自行車道營造工程」，工程已於114年5月開工。新北市長侯友宜今(31)日前往視察並表示，工程將打造1.7公里且無限海景及絕美夕照自行車道，提供市民朋友更安全、舒適的休憩環境，更力拼今年7月底前完工啟用。

侯友宜說，淡水金色水岸一直以來深受國內外旅客喜愛，更是旅遊熱門景點，為優化沿線自行車道舒適性及提升遊憩品質，推動淡水金色水岸自行車道優化工程，投入5.85億元，由交通部補助4.4億元、地方自籌1.45億元，自關渡至淡水新市鎮海堤，分為5大區段共11公里進行優化，涵蓋「關渡段」、「竹圍段」、「紅樹林段」、「沙崙段」和「海堤段」，強化景觀串聯及休憩節點規劃。海堤段工程預算約為2億元，將原自行車道的視覺封閉、缺乏遮蔭空間及中斷騎乘等問題，改善後騎乘空間將有藍海眺景、遮蔭休憩節點及騎乘路線縫合市區路網，是整體路網中視野最遼闊、自然風貌最豐富的一段，完工後將成為淡水金色水岸觀賞唯美海岸線與淡水夕照的在地秘境亮點，未來能遠眺淡水河出海口與觀音山，是騎行路線中視野最遼闊的黃金景觀區段，有如海景第一排，輕鬆享受包場看海感受！其空曠純淨的景緻，碧海藍天與萬紫千紅的晚霞，美景令人過目不忘！讓遊客不只騎得順暢，更能停下腳步好好欣賞沿線風景。

新北市長侯友宜視察工程表示，淡水金色水岸海堤段將成為在地秘境亮點。(新北市政府提供)