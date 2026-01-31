淡水金色水岸鐵馬道拚7月完工

新北市長侯友宜視察淡水金色水岸觀海長堤自行車道。（記者吳瀛洲攝）

記者吳瀛洲∕新北報導

為提升淡水金色水岸遊憩品質與自行車通行安全，新北市府高灘地工程管理處辦理「金色水岸觀海長堤自行車道營造工程」，市長侯友宜三十一日視察「海堤段」工程表示，這項工程打造一點七公里無限海景及絕美夕照自行車道，力拚七月底前完工啟用，成為全國第一無限海景的騎乘路線，提供市民更安全、舒適的休憩環境。

侯友宜指出，淡水金色水岸深受國內外旅客喜愛，更是旅遊熱門景點。為優化沿線自行車道舒適性及提升遊憩品質，市府投入五點八五億元推動淡水金色水岸自行車道優化工程，交通部補助四點四億元、地方自籌一點四五億元，自關渡至淡水新市鎮海堤分為關渡段、竹圍段、紅樹林段、沙崙段、海堤段五大區段共十一公里進行優化，強化景觀串聯及休憩節點規劃。

新北市長侯友宜昨視察淡水金色水岸觀海長堤自行車道（海堤段）營造工程，現場聽取簡報。 （記者吳瀛洲攝）

其中，「海堤段」工程預算約二億元，於去年五月動工，將原自行車道的視覺封閉、缺乏遮蔭空間及中斷騎乘等問題，改善後騎乘空間將有藍海眺景、遮蔭休憩節點及騎乘路線縫合市區路網，是整體路網中視野最遼闊、自然風貌最豐富的一段。完工後將成為淡水金色水岸觀賞唯美海岸線與淡水夕照的在地秘境亮點。

高灘處長黃裕斌表示，淡海輕軌藍海線開通後，民眾可乘坐至沙崙站，散步或騎乘YouBike沿既有淡水河濱自行車道前往。「海堤段」自行車道因坐落於海岸管制區中特定管制區，每日上午六時至下午七時開放，呼籲民眾注意開放時間。

黃裕斌指出，海堤段總長約一點七公里，工程主要為拓寬自行車道，規劃以海天一線進行淨寬三公尺之堤頂自行車道建置，以高架鋼構橋落柱於海堤混凝土結構，與無限綿延海景結合；並藉優化既有的自行車道與入口標誌指引，提供更清楚、舒適的通行空間，提升金色水岸自行車道之串接性，此段工程預計七月完工啟用。

淡水金色水岸自行車道優化沿線五段工程均已陸續開工，全線預計一一六年完工。