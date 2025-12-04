淡水阿嬤翻版？ 「板橋阿嬤」一句話促使李四川選新北

台北市 / 綜合報導

台北市副市長李四川昨(3)日鬆口，將登記2026新北市長初選，如果民調顯示新北市民希望他承擔，就會辭去副市長職務，全心投入選戰；李四川回憶，有一次颱風夜工作回家時，遇到一位住板橋的鄰居阿嬤對他說「你越辛苦，我們就越安全」，和前國民黨主席朱立倫被「淡水阿嬤」勸進的故事，不謀而合，對此民眾黨市議員陳宥丞則是笑稱，除了聽「阿嬤的話」，更要聽「選民的話」。

台北市議員(眾)陳宥丞VS.台北市副市長李四川說：「你要去新北買房子嗎，新北已經買啦，現在住在板橋啦。」新北的房子早買了，也早就入住了，台北市副市長李四川，坦言將角逐新北市長，只要市民要他承擔，他就會全心投入選戰，台北市副市長李四川說：「如果要我承擔，當然我也要依照黨的機制去參與初選，那如果要有藍白合要初選，我也不排斥去參與。」

廣告 廣告

言下之意，跟黃國昌競爭也沒問題，畢竟藍白合，就盼能力推一組候選人，然而李四川談起有意參選動機，台北市副市長李四川說：「我那一天，禮拜六禮拜天，穿了一個救災的衣服，有個阿嬤就跟我說，副市長，你辛苦了，那我要告訴你，你越辛苦，我們就越安全。」從過去朱立倫的淡水阿嬤，到現在李四川的板橋阿嬤，怎麼就這麼巧，都有「阿嬤」推波助瀾？

台北市議員(眾)陳宥丞說：「「阿嬤的話」作為一個起手式，可以是一個亮點，但是還是，能不能拿出政績跟宣傳的重點。」先不論阿嬤怎麼說，李四川若要拚市長大位，國民黨內也還有競爭對手，新北市副市長劉和然說：「那針對2026，每個人都有自己的節奏跟步調，那我永遠記得，我現在的角色就是新北市副市長，我會堅守我的崗位。」

民進黨新北市長參選人蘇巧慧說：「不管對手是誰，我的目標從來都是設定，爭取過半新北市民的認同。」至於民進黨立委蘇巧慧，已經確定披上綠營戰袍，勤跑基層力拚曝光機會，而藍營各方人馬鴨子划水，2026正面對決。

原始連結







更多華視新聞報導

趙少康曝民眾黨內部民調 新北市長「藍白合」李四川或黃國昌都能贏

參選新北市長 蘇巧慧：準備好了、積極爭取市民認同

2026新北大戰！蘇巧慧.劉和然「互動冷」 李四川傳團隊成形

