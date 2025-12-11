淡水首座專業匹克球場曝光！國運中心3樓8面場地 明年1月試營運

新北議員陳偉杰爭取將匹克球設施納入此次整修工程。（議員陳偉杰提供）

匹克球風潮席捲全台，淡水也將迎來首座專業室內匹克球場。新北市議員陳偉杰11日宣布，淡水國民運動中心整修後將在3樓打造8面可供匹克球與羽球共用的專業場地，預計明年1月試營運。新北市體育局確認相關規劃，強調將以更安全、舒適且符合規格的場館迎接民眾，為淡水帶來全新運動能量。

淡水國民運動中心今年9月22日正式點交後封館整修，新經營者「舞動陽光公司」與新北市體育局合作，自基礎結構到使用配置進行全面翻新。陳偉杰表示，近年匹克球受到淡水居民高度喜愛，身為新北市匹克球委員會主委，他深知球友對優質場地的渴望，因此積極爭取將匹克球設施納入此次整修工程。他指出，3樓綜合球場此次採用8面場地設計，不僅重新調整場地線與燈光位置，也徹底解決長期以來困擾使用者的西曬問題，讓民眾能在更舒適、安全、符合國際規格的環境中盡情揮拍。

淡水國民運動中心整修後將在3樓打造可供匹克球與羽球共用的場地。（議員陳偉杰提供）

體育局補充，本次整修方向以「共融運動空間」為核心，將3樓打造為籃球、羽球與匹克球皆能使用的複合式場館。為符合匹克球需求，工程中特別加寬場地間距、重新配置場地動線，並將燈具改置於兩側，以避免眩光影響判斷，提供更佳運動體驗。工程預計在民國115年1月開放試營運，屆時淡水居民可就近租借專業室內球場，享受穩定、安全的運動環境。

近來台灣匹克球熱潮快速升溫，不少社區與運動中心紛紛開設體驗課，也吸引銀髮族與年輕族群共同參與。這項54年起源於美國西雅圖的運動，因結合網球、羽球與乒乓球特色、容易上手、負擔輕、娛樂性高，被視為跨年齡層最友善的球類運動之一。從退休族悠閒揮拍，到青少年參與正式賽事，匹克球的魅力在於「人人能玩、隨時能玩」，因此近年迅速擴散成為全球新興運動潮流。

