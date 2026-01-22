淡水馬偕譴責醫療暴力 病患涉對醫師揮拳遭警送辦

（中央社記者王鴻國新北22日電）淡水馬偕紀念醫院日前有醫師在診間遭李姓病患揮拳攻擊，造成醫師左胸挫傷，警方今天獲報傳喚李男到案說明後，依傷害等罪嫌送辦。醫院也對此醫療暴力事件表達嚴正譴責。

淡水分局今天以訊息說明，警方於19日下午2時許接獲報案，淡水馬偕醫院門診區有民眾對宋姓醫師咆哮的糾紛發生，經派員前往了解，宋姓醫師當時並未表明有遭受攻擊情事。

警方表示，這名宋姓醫師似經過兩天思考後，今天到分局報案並說明在19日診療過程中，54歲李姓病患涉因不滿醫療行為、情緒失控揮拳攻擊，造成他的左胸挫傷。

警方表示，受理報案後通知李男到案說明，詢問後，警方依傷害罪、強制罪及違反醫療法等罪嫌將李男移送士林地檢署偵辦。

淡水馬偕發表聲明指出，院方對此醫療暴力事件表達嚴正譴責。已依醫療暴力處理流程完成相關通報，並強調一向重視病人權益，也同樣堅守醫事人員執業安全，對任何形式的暴力行為零容忍，將持續檢視並強化院內安全與支持機制 ，確保安心的就醫環境。（編輯：張銘坤）1150122