淡水驚傳持槍擄人？ 警攻堅救出二人

警方動員大批警力救援，成功救出兩名被害人，查辦一名犯嫌到案。（讀者提供）

記者黃秋儒／新北報導

淡水警分局10日指出，淡水分局今（10）日早上接獲20歲陸姓男子報案，指稱與21歲謝姓男子在台北市認識佛牌店老闆，後來被帶去民宅玩射龍門，原本老闆稱單純玩好玩有趣就好，惟在場其他人突改口說有算錢，並持槍強迫陸民簽下140萬本票、謝民簽下3萬本票，並扣押兩人身分證件。

淡水警分局表示，24歲葉姓男子駕車載謝民返住處取款，陸民報案後，淡水警分局隨即集結警力，於淡水區北新路182巷查獲犯嫌，經清查其身體及車輛，均無發現槍枝或其他違禁品。警方已將葉嫌及謝男帶返派出所偵辦，已成立專案小組持續追查佛牌店老闆資料及其他共犯資訊。