淡水黑狗兄違法展演 動保處開罰飼主並沒入犬隻

（中央社記者王鴻國新北26日電）新北動保處接獲民眾舉報，淡水名叫流氓黑狗戴金鍊墨鏡叨桶討打賞疑遭虐，經派員到場蹲點多日蒐證下，確認飼主違法讓狗展演且未施打狂犬苗，開罰8萬元並當場沒入犬隻。

動保處今天發布新聞稿表示，近日接獲民眾舉報，淡水區飼主涉以不當展演方式讓犬隻在老街刁水桶供民眾打賞，動保處接獲通報第一時間即派員前往，並連續數日蹲點及蒐集民眾提供之影像與事證。

動保處表示，今天要求飼主到動保處說明，飼主表示，平常出門會帶狗兜風，故戴眼鏡保護眼睛，當天萬聖節，才會帶桶子，並未有向人收錢，是出門逛街時，沒注意就有人丟錢進去。

動保處表示，經查明事實後，認定飼主行為已明確違反動物保護法「未經許可不得以動物進行展演」規定，將依法裁處新台幣5萬元罰鍰，另外未施打狂犬病疫苗開罰3萬元，總計裁罰8萬元，以及沒入犬隻，飼主還必須接受3小時動保教育訓練。

動保處表示，當場沒入收容取名為「流氓」的犬隻，經卸下其太陽眼鏡，眼鏡屬伸縮材質並非鐵絲，未造成動物傷害，後續仍將進行身體健康檢查，由於犬隻非常親人，後續將開放民眾認養並協助慎選認養人。（編輯：張銘坤）1141126