淡水黑狗兄違法展演！牠叼水桶「宛如乞討」 動保處開罰8萬

生活中心／倪譽瑋報導

黑狗「流氓」表演叼水桶賺錢，疑似是飼主強迫，如今牠已安全地被收容。（圖／新北市政府動物保護防疫處提供）

新北市政府動保處近日接獲民眾舉報，淡水區飼主以不當展演方式讓犬隻在老街刁水桶供民眾打賞，動保處接獲通報第一時間即派員前往，並連續數日蹲點不讓狗有再被脅迫機會，同步蒐集民眾提供之影像與事證。經查明事實後，認定飼主行為已明確違反《動物保護法》第6-1條「未經許可不得以動物進行展演」規定，將依法裁處5萬元罰鍰，另外未施打狂犬病疫苗開罰3萬元罰鍰，總計8萬元並沒入犬隻，飼主必須接受3小時動保教育訓練。

動保處人員經多日巡查蒐證，確認民眾舉報影片中飼主以戲謔方式使犬隻做出違反天性的動作，已屬展演行為，經追查要求飼主已於26日前來說明，飼主表示，平常出門會帶狗兜風故戴眼鏡保護眼睛，當天萬聖節故帶桶子，並未有向人收錢，是出門逛街沒注意就有人丟錢進去。該民眾未取得任何形式之動物展演許可，違法明確。

犬隻亦未施打狂犬病疫苗違反動物傳染病防治條例處3萬元罰鍰、沒入犬隻，強制飼主参加3小時動物保護講習，以落實其飼養義務與法律責任。

飼主到案說明，表示狗狗平時就會戴眼鏡，並稱沒注意到別人往牠叼的桶子中丟錢。（圖／新北市政府動物保護防疫處提供）

因違規事證明確，動保處當場將取名「流氓」的犬隻沒入收容，卸下其太陽眼鏡，眼鏡屬伸縮材質並非鐵絲，無造成動物傷害，後續將進一步做身體健康檢查，該犬隻非常親人，也將開放民眾認養，協助慎選認養人。

新北市動保處表示，合法動物展演必須取得動物展示業許可，包含場所、動物清冊、空間、人員資格、緊急應變等，最重要是需通過展演動物福利評估，依許可內容執行且不得超出許可同意範圍。

民眾不論是否以動物營利或非營利方式，未經許可進行任何方式展演，都屬違法樣態，動物不是獲利工具，張貼影片、惡意戲弄或利用動物製造話題者，均有可能觸法。

流氓的個性親人，初步確認沒有因戴眼鏡受傷，也將進一步做健康檢查。（圖／新北市政府動物保護防疫處提供）

動保處呼籲，經營者切勿心存僥倖從事未合法申請動物展示或互動服務；呼籲市民切勿以動物作為娛樂或博取關注的工具，並共同支持依法查處，民眾若發現疑似違規展演情形，亦可撥打1959動物保護專線通報，共同守護動物福利與公共安全。

