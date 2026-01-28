淡水 停水補助每人150元 地方怨太少

停水期間自來水公司水車向淡水海洋都心社區的水塔注水。（本報資料照片）

淡水河北側道路工程去年11月誤挖地下自來水管線，造成淡水19個里、逾6.7萬戶連續停水最長達6天，新北市新工處28日說明，現階段先針對已登記案件開放民眾檢附單據申請「買水費、抽水馬達修繕費及盥洗補助每人150元」，預計2月2日公告於淡北道路官網，其他賠償項目待後續鑑定報告出爐再研議；此說法仍引發地方里長與民代反彈，指補償內容與實際衝擊有落差。

新工處長簡必琦表示，首波將先處理「有單據可核銷」項目，已陸續拜訪19名受影響里長，本周內完成說明。至於外界關切工程責任，新工處已委託土木技師公會做設計、施工及搶修責任鑑定，並追加自來水公司搶修過程責任鑑定，完整報告預計3月出爐。

廣告 廣告

新興里里長吳錦泉直言，1人150元盥洗費根本無法接受，不少住戶因停水只能帶著幼兒到汽車旅館或外縣市投宿，一晚動輒上千元，150元連公共澡堂都不夠，更遑論弱勢家庭。吳也質疑新工處採「逐一拜訪里長」的溝通方式，形同各個擊破，未將19名里長集中說明，資訊零碎，民眾無所適從。

多名里長反映，補償強調「檢附收據」，但停水初期根本未被告知需留存單據，事後要求核銷形同事後補刀。正德里里長黃俊雄指出，目前僅屬「第一階段處理」，後續是否調整盥洗費與其他損失，待市府給更明確方向。

民進黨議員鄭宇恩批評，市府目前方案與市長侯友宜先前承諾「負責到底」有落差，包含清洗水塔費用、商家停水6日的營業損失，皆未納入補償範圍。國民黨議員陳偉杰則說，市府應盡速針對議會連署的「停水補償條例」提出具體可行的方案，才能依法給受災戶最完善的補償。