淡水、八里雙舞台12/31開唱！ 「1314跨河煙火」串聯輕旅與古蹟漫遊

〔記者羅國嘉／新北報導〕迎接跨年到來，新北市以「閃耀新北1314跨河煙火」打造淡水、八里雙主場、雙舞台的跨河慶典，結合低碳旅遊、深度漫遊、跨年演唱會與13分14秒煙火秀，串聯自然、生態、歷史與節慶魅力。

新北市文化局指出，八里的十三行博物館推出「八里好行」線上地圖，由在地館員手繪，從最熟悉的視角帶領民眾深度漫遊。路線涵蓋親子遊憩、攝影秘境、文史探訪、單車、寵物友善空間與輕鬆步道等選擇，並可透過Google地圖一鍵導航，方便以步行、單車或渡船的低碳方式探索八里。

廣告 廣告

文化局表示，十三行博物館推薦「十三漫遊－零碳輕旅」作為跨年前暖身遊程，自左岸自行車道出發，沿途經米倉無限公園、八里渡船頭與挖子尾自然保留區，並享單車租借與渡輪9折優惠，是結合自然、生態與永續旅行的最佳行程。遊客若持十三行博物館當月門票，更可參加「十三門票吃喝加碼」活動。

文化局也說，淡水同樣擁有豐富的歷史與文化景點，適合跨年前後漫步欣賞河岸風光，進行古蹟巡禮。從淡水老街出發，串連紅毛城、小白宮、滬尾礮臺、淡水海關碼頭與木下靜涯舊居等建築。

另外，今年跨河煙火以淡江大橋為主軸，打造淡水、八里雙舞台跨河演出，31日下午4時30分起在淡水漁人碼頭以及八里永續環境教育中心前廣場舞台熱力開唱。八里舞台由動力火車、U:NUS、陳華、梁文音、babyMINT、賴晏駒、梁舒涵&Dylan、PALLAS帕拉斯、以莉·高露Ilid·Kaolo、韓國女團Baby DONT Cry等卡司輪番登台，壓軸為演唱《進擊的巨人》片尾曲的日本創作歌手樋口愛；淡水舞台則有Ozone、張語噥Sammy、蘇慧倫、黃偉晉、小男孩樂團、蕭煌奇、李炳輝，壓軸卡司為韓國人氣天后HWASA。

【看原文連結】

更多自由時報報導

宜蘭太平山黃喉貂追捕體型大5倍山羌 獵殺場面超震撼

台灣就是國家！百萬業配要求刪5年前這句留言 千萬粉網紅斷然拒絕

15縣市強風特報！下半天北部恐轉雨 西部溫差逾10度

旅日正妹曬帶小電鍋「在飯店開煮」 全網炎上︰丟臉丟到國外！

